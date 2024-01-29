Tiyatro Eğitmeni, Temel İş Sağlığı Uzmanlığı, Adli Psikoloji Uzmanlığı, Bilgi Teknolojileri, Enerji gibi sektörlerde Sözleşme Yönetimi konusunda Adli Bilirkişilik, İç denetçilik, Risk Uzmanlığı, Yüzücülük ve Dalgıçlık gibi farklı yetkinliklerine dair eğitim ve atölyelerini Türkiye ve yurt dışında sürdüren ekonomist eğitmen, dünya gezgini performans sanatçısı Çiğdem Yorgancıoğlu bu kez MIM CHI 360 ile NEXT PERA ART GALLERY’de seramik sanatçısı Nage Seramik’in kurucusu ve resim heykel seramik sanatçısı Nagehan Elibol’un 27 Ocak 2024 tarihinde Galata’daki Next Pera Art Gallery’de düzenlenen kişisel resim heykel sergisinin açılış kokteylinde sahne aldı. Performansı esnasında kayıp heykellere ağıtla çöl kumunun çamurun balçığa dönüşünü ve ellerindeki figürlerde antik çağdan günümüze figüratif kadın heykelcikler dans figürleriyle dışa vurumunu aka aktaran Cigdem Yorgancioglu , , Operadaki hayalet’in yerini soran sanatseverlere o bugün Hindistan'da dedi.

Çiğdem Yorgancioglu Mim Chi 360 Etnik çağdaş yorumlarında dans performansının ilk bölümünde elleriyle adak heykellerini sembolize etti. Sergiden aldığı ilhamla tabiatın dişil enerjisinin gizemini yansıtan antik Tanrıçaları çağlar boyu değiştirdi dönüştürdü. Anadolu’da -Kibele”yi Hitit’de adı Arinna ya Mısır'da İsis’e , Efes'te Artemis’e , “Rhea ‘ya, Roma’da Yunan’ın Afroditini alıp Venüs’e, Sümer’de İnanna’ya Orta Doğu’da, Babil-Asur ‘un İştar’ına , Suriye’de “Astarte’ye , Filistin’de “Anat’aVahşi Kadın Arketipini Jung’un Kurtlarla Koşan Kadınlarına gödererek kolektif bilinçi yeryüzüne yollayarak müzik bitmeden dansını sonlandırıyor ve benim içimdeki saatin sesi müziğin sesinden öne geçti farklı ayarlarla çalışıyoruz benimki tabiatın fabrika ayarları ile çalışıyor dedi

Modern İnsan’ın Açmazlarını ,İnsanlığın ve Canlılığın yanısıra Sürdürülebilirlik gibi konuların ele alındığı NOVUS ORDO SECLORUM –THE NEW WORLD ORDER –YENİ DÜNYA DÜZENİ ERKEK ATLAR VE DİŞİ FİLLERLE TANGO isimli şiirsel formlu eğitim içeriklerinin derlendiği ARTSHOP yayıncılık tarafından yayınlanan kitabındaki (sayfa 37) TERRA COTTA ESİNTİLER isimli bölüm için hazırladığı doğaçlama koreografilerini MIM CHI 360 Drama Dans Etnik Çağdaş Teatral bölümüne ekleyen Cigdem Yorgancioglu , sanatçı Nagehan Elibol’un eserleri için

“Son derece ilham verici,derinlikli antik çağlardan geleceğin dünyasına farklı zamanları iç içe yaşatan,dişil enerjisi ile şefkat duygusunu sanatının kıvrımlarında ve anlatımlarında yansıtan ve üzerinde ciddi emeklerle hazırlanmış eserler .Akdeniz’den İstanbul’a eserleriyle gelmiş hoşgelmiş .2Şubat’ta sergi bittikten sonra da yine gelsin bizlere , sanata sanatçılara sanatseverlere ilham versin“ dedi.