Haber : Mahmut ÇİÇEKDAĞI

32. BIRAKIN KIZLAR OKUSUN KÜTÜPHANESİ BAYKİ AŞİRETİNE HAYIRLI OLSUN

SESKODER 32. Bırakın Kızlar Okusun Kütüphanesi Şanlıurfa Siverek'te Bayki Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde görkemli törenle açıldı.

Yıllardır okutulmamış kadınların kızların sessiz feryadına ses olmaya, eğitim hayatına devam eden öğrencilere maddi manevi destek sağlayarak ihtiyaç duyulan okullarda kütüphaneler kurmaya çalışan Samyeli kısa süre önce Bayki Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kurulduğunu ve bir kütüphaneye ihtiyaçlarının olduğunu öğrenince konuya duyarsız kalamadı.

Daha önce de Siverek'te Prof DR Abdurrahim Karahanlı Fen Lisesinde bir kütüphane kurulumu gerçekleştirerek öğrencilerin hizmetine sunan

SESKODER Genel Başkanı Safiye Samyeli Bayki Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mahmut OGÜL Beyi telefonla arayarak yeni kurulan derneklerinin hayırlı olmasını temenni ederken kendilerinin SESKODER ailesi olarak Güneydoğu Kültür Gezisine çıkacaklarını şayet kabul ederlerse, derneklerine bir kütüphane kurarak kendilerine destek olmak istediklerini dile getirdi.

Safiye Samyeli den gelen bu teklife son derece memnun olan Mahmut OGÜL"ün " Bu teklifiniz ile bizleri onere ettiniz. Böyle bir teklifi elbette ki seve seve kabul ediyoruz başkanım. Derneğimize göstermiş olduğunuz duyarlılığınız ilgi alaka ve yapacak olduğunuz jestinize teşekkür ederiz" demesi üzerine 32. Bırakın Kızlar Okusun Kütüphanesi'nin ilk temelleri atılmış oldu.

SESKODER GÜNEYDOĞU YOLCUSU

Kısa süre içerisinde organize olarak 20.06 2024 tarihinde 57 kişilik ekip arkadaşları ile birlikte Denizli'den yola çıkan Safiye Samyeli 22.06.2024 tarihinde Siverek'e geldi.

BAYKİ Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2. Başkanı Serdar Hanpolat ve dernek yöneticileri tarafından Siverek giriş yolunda karşılanan SESKODER ailesi eskortlar eşliğinde konaklama alanına getirildi.

Tanışma merasimi ve yemek faslının ardından Şanlıurfa'nın vazgeçilmez geleneklerinden biri olan sıra gecesi eğlencesi için Siverek Belediyesi Dengbej Evi "CINCIKLI HAMAM" a geçildi.

Şair Yazarlığının yanısıra THM İle de ilgilenen Safiye Samyeli'nin de bir türkü ile eşlik etmiş olduğu gecede

Siverek Belediyesi Dengbej sıra gecesi ekibinin muhteşem performansı SESKODER ailesini adeta mest etti.

Hayatında ilk kez bir sıra gecesine tanıklık eden katılımcılar hayranlıklarını dile getirirken " Bizler Güney Doğu Kültür gezisine çıkarken biraz tedirgindik fakat Siverek halkının samimiyeti, Bayki Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ilgi, alakası ve o muhteşem misafirperverliği bizlerin bu düşüncelerinin ne kadar yersiz olduğunu gösterdi bizlere. İyi ki geldik gördük buraları Safiye Samyeli Başkanımıza çok teşekkür ederiz " Dedi.

BAYKİ AŞİRETİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ SAFİYE SAMYELİ BİLGİ EVİ KÜTÜPHANESİ AÇILIŞINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Siverek Belediyesi Başkan Vekili Evrim BEGAN Hanımın da hazır bulunduğu açılış töreni'nde

SESKODER Adıyaman il temsilcisi Şair Yazar Adıyaman Mercan TV program yapımcısı Fahrettin Çelik'in açılış konuşmasında okunan Safiye Samyeli'nin biyografisi orada bulunanlara duygusal anlar yaşattı. TV Programcısı Fahrettin Çelik'in dudaklarından dökülen cümleleri büyük bir dikkat ile dinleyen Safiye Samyeli gözyaşlarına hakim olamadı.

KADER GAYRETE AŞIKTIR

Cinsiyet ayrımı yüzünden ilkokuldan sonra eğitim hayatına devam edemediğini dile getiren Samyeli " Evet cinsiyet ayrımı yüzünden ilkokuldan sonra eğitim hayatıma devam edemedim belki ama bunun içinde hiç bir zaman ne kaderime ne de anne babama sitem etmedim. Hiç olmazsa beş yıl okula göndererek bana okuma yazma öğrettiler diyerek her zaman şükranla andım anne babamı.

Onlara teşekkür etme mahayetinde Afyonkarahisar'da her ikisinin de ismini taşıyan kütüphaneler kurdum.

Bu güne kadar 31 Farklı okulda 31 farklı kütüphane kurduk. Bu kütüphanelerin hiç birini yalnız başına kurmadım. Bu kütüphanelerin her birinde tüm ekip arkadaşlarımın emeği var. Bana inanan benim ile yol arkadaşı olan tüm ekip arkadaşlarıma il temsilcilerimize ve bu kütüphaneleri kurmamıza vesile olan hayırsever halkımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor bu gün 32. Kütüphanemizi Siverek'te açacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" Dedi.

Siverek Belediye Başkan Vekili Evrim BEGAN, Denizli Yörükleri Dernek Başkanı Yaşar Celal CEYLAN, Denizli Fotoğrafçılar Odası Başkanı İbrahim KARABACAK,

Bayki Aşireti Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahmut OGÜL

Serdar HANPOLAT, Yönetim Kurulu üyeleri ve Siverek Halkının hazır bulunduğu kurdela kesim töreninin ardından basına demeç veren SESKODER Genel Başkanı Safiye SAMYELİ

" 32. Bırakın Kızlar Okusun Kütüphanemiz BAYKİ Aşiretine Siverek halkına hayırlı uğurlu olsun. Bizler 32. Bırakın Kızlar Okusun Kütüphanemizi açmış olmanın haklı gururunu yaşarken aynı zamanda Denizli Siverek arası kurmuş olduğumuz gönül köprümüzün huzurunu yaşıyoruz.

Yaklaşık 100,000 aile ferdine sahip olan Bayki Aşiretine mensup gönüllü ve duyarlı insanların bir araya gelerek çok kısa süre önce kurmuş oldukları " Bayki Aşireti Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği"nin kısa sürede organize olması, bu kadar büyük bir projeye ev sahipliği yapması taktire şayandır. Çevre illerden gelen il temsilcilerimiz ile birlikte yaklaşık 80 kişilik bir ekibiz. Bir anda 80 kişiye ev sahipliği yapmak hiç de kolay bir iş değil. İki gündür Siverek'teyiz ve sanki kendi evimizdeyiz gibi rahat hissediyoruz kendimizi. Sağ olsun Mahmut OGÜL ve Serdar HANPOLAT Başkanımız bizleri rahat ettirmek için, yemeğimizden, otelimize, sıra gecemize varana kadar herşeyin en ince ayrıntısını düşünmüş ve titiz bir çalışma gerçekleştirmişler. Göstermiş oldukları misafirperverlikleri için kıymetli başkanlarımıza ve yönetim kurulu arkadaşlarına çok teşekkür ederiz. Siverek'ten ayrılırken gönül heybelerimize izi silinmeyecek olan anılarımızı doldurup gideceğiz. Bizler bu gün burada olmaktan 32. Kütüphanemizin açılışını gerçekleştirmekten, Doğu ile Batının ayrılmaz bir bütün olduğunun altını bir kez daha çizmiş olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Sermayemiz insan, yolumuz insanlık, amacımız ise eğitimli ve bilinçli insanların sayısını artırmaktır. İnşallah en kısa sürede yeniden geleceğiz Siverek'e, çünkü biliyoruz ki bizlerin Siverek'te Bayki Aşireti Adında koskocaman bir ailesi var" dedi.

MAHMUT OĞÜL BAŞKANDAN DAVET VAR

Bayki Aşireti Yardımlaşma Ve Dayanışma Dernek Başkanı Mahmut OGÜL yapmış olduğu konuşmasında " Bizler Bayki Aşireti olarak 100,000 bin ferdi olan büyük bir aileyiz ve bu gün yurdun yurdun dört bir tarafından Sivere'ğimize gelen misafirlerimiz ile bir kat daha büyüdük. Yeni kurulmuş bir dernek olarak henüz yolun çok başındayız. Bu gün Derneğimizde SESKODER ailesini misafir etmekten kendileri ile yakından tanışmaktan gurur duyduk.

Safiye Samyeli Başkanın bizleri onere etmiştir. Türkiye'nin bir ucundan kalkıp gelip derneğimize bir kütüphane hediye eden SESKODER ailesine çok teşekkür ederiz. Bundan sonra daha sık bir araya gelecek ve daha nice güzel projelere birlikte imza atacağız. Amacımız Sivereğimizin tarihi ve kültürel yapısını, misafirperverliğimizi, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi tüm dünyaya tanıtmaktır. Bizler Bayki Aşireti olarak bunu kendimize bir görev edindik.Öncelikle duyarlı davranarak şehrimize gelen, derneğimizde bir kütüphane kuran SESKODER Genel Başkanı Safiye Samyeli Hanıma, Yönetim kurulu arkadaşlarına, farklı illerden şehrimize koşup gelen il temsilcilerine çok teşekkür ediyoruz. Derneğimizin ve kütüphanemizin kapıları Siverek Halkına sonuna kadar açıktır. Kitap okumak isteyen her insan derneğimize gelip istediği kitabı alıp okuyabilir, bizler halka hizmet için varız burada" Dedi.

BÜYÜLÜ ATMOSFER SİVEREK

Açılış törenin ardından Bayki Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2. Başkanı Serdar HANPOLAT Rehberliğinde gerçekleştirilen Siverek Kültür gezisi SESKODER ailesini adeta büyüledi. Tarihi mekanları adım adım dolaşan, çarşı meydanından çeşitli alış verişler yapan SESKODER ailesi gönül heybelerine yüzlerce anı doldurarak büyülü şehirden ayrıldı.

SESKODER GÜNEYDOĞU TURUNDA

Halk Şairi Safiye Samyeli'nin feryadı yedi bölgeyi birbirine kenetledi.

Marka Patenti Samyeli'ne ait olan

"Bırakın Kızlar Okusun Sosyal Sorumluluk projesi" çığ gibi büyüyor.

İLK DURAK KADİM ŞEHİR ŞANLIURFA

Kısa süre içerisinde organize olarak 20.06 2024 tarihinde 57 kişilik ekip arkadaşları ile birlikte Denizli'den yola çıkan SESKODER ailesi 21.06.2024 tarihinde Şanlıurfa'ya geldi.

62 farklı il ve ilçe temsilcisi bulunan SESKODER "Sesime Ses Ver Dünya Bırakın Kızlar Okusun Kültür Sanat Ve Eğitim Derneği" Şanlıurfa il temsilcisi Meral Bayat Hanım tarafından teretip edilmiş olan

"Cehalete Karşı İbrahim'ce Baş Kaldırış" adlı şiir ve müzik şölenine katılım sağlayan SESKODER ailesi unutulmaz anlar yaşadı.

Nur Dağı TV tarafından canlı yayınlanan, Alanya Z TV Muhabiri tarafından paket çekimleri yapılan programın ardından onur ödülleri törenine geçildi.

SESKODER ONUR ÖDÜLLERİ HAK SAHİPLERİNE TAKTIM EDİLDİ

İnsanların öldükten sonra heykellerinin dikilmesinin değil yaşarken onurlandırılmasının daha anlamlı olduğunu savunan SESKODER Genel Başkanı Safiye Samyeli " Bizim ülkemizde sanatçıların kıymeti yaşarken değil, ne yazık ki öldükten sonra anlaşılıyor. Yıllarca ülkemizin kültür ve sanatına hizmet etmiş insanlar bu dünyadan ayrılınca ya heykelleri dikiliyor, ya bir caddeye parka isimleri veriliyor. Bana göre bu insanlara yaşarken kıymet verilmeli ve onere edilmeliler.

SESKODER olarak geçtiğimiz ay başlatmış olduğumuz Onur Ödüllerimizi bu günde bundan sonra da taktim etmeye devam edeceğiz." Dedi.

Yılın En başarılı TV Kanalı Onur Ödülü 6 Şubat depreminde Adıyaman ilinin Acıyaman olduğu günlerde bile görevini aksatmamak için deprem çadırından yayın yapan Mercan TV Program Yapımcı ve sunucusu Fahretin Çelik'ge takdim edilirken

Yılın En İyi Çıkış Yapan Derneği Onur Ödülü Bayki Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mahmut O gül'e

Yılın En İyi Çıkış Yapan Şair Yazar Onur Ödülü Şair yazar modoretör Meral Bayat'a

Yılın Gönül Elçisi Onur Ödülü Sosyal Sorumluluk Proje Kordinatörü Mehmet Şah Kalgı'ya

Yılın Edebiyata Katkı Onur Ödülü Hasan Karabay'a

Yılın Edebiyata Destek Onur Ödülü Ahmet Büyükburç'a takdim edilirken Araştırmacı Yazar Halk Şairi Mansur Ekmekçi'ye 45. Sanat Yılı Onur Ödülü Şair Yazar Gazeteci Cahit Günay'a 25. Sanat Yılı Onur Ödülü

Mehmet Acıoğlu

Mehmet Sarmış

Halil Manuş

Elif Sümer

Hülya Alptekin

Remzi Kara

Mehmet Emin Tapan

İbrahim Tezölmez

Nuray Mermertaş

Gül Kaçar

Şair, Yazar

Fatma Eminoğlu

Dilek Çiftçi

Sema Kutlu

Özgür Genğeç Yaşar

Süleyman Özbay

Şule Yatağanbaba ve

Sadet Arslan'a katılım ve desteklerinden dolayı Onur Belgesi takdim edildi

