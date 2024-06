HABER: FUNDA AKOSMAN

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti...

Gazetemiz Önce Vatan'da da köşe yazıları yazmış olan Kıraç'ın vefat haberini alan haber müdürümüz Funda Akosman duygularını dile getirdi; "Çok uzun yıllardır dost olduğumuz Galatasaray camiasının ve tabii tüm ülkeye mal olmuş çok önemli bir isim olan Can Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum... Papatya Dergisi zamanından tanıdığım çok değerli bir isim... Sevgili Can Kıraç çok mütevazı bir kişilikti aynı zamanda ve bizim gazetemizde de köşe yazıları yazmıştı. Onun dostluğunu, dünya görüşünü çok seviyordum ve benim için ölümsüzler listesinde olacak bir insan... Bahçeşehir'den komşumuz Sayın Mehmet Ali Zeren'in sayesinde Can Kıraç ile tanışmıştım. Uzun yıllar GS Camiası Abiler Ablalar Grubu toplantılarına beni hep devet ettiler sağ olsunlar ve bir araya geldik. Onlardan çok şey öğrendim, çok güzel etkinlikler, röportajlar yaptık ve çok güzel şeyler paylaştık. Galatasaray camiasına, Koç Vakfı'na, tüm ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum... Gerçekten çok içim acıdı, çok büyük bir değer çünkü... Herkesin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun..."