Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle kuzey taşıma yolu (Edirne istikameti) trafiğe kapatıldı. Bu bölgede trafik akışı güney taşıma yolundan (İstanbul istikameti) iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar 20.00-07.00 saatlerinde yapılıyor.

TAG Otoyolu'nun 97-101. kilometrelerindeki Adana Doğu-Misis kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Kuyucak-Buharkent kavşakları 16-20. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten devam ediyor.

İstanbul-Ankara yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Polatlı-Haymana yolunun 2-40. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki asfalt sathi kaplama çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Amasya-Turhal yolunun 56. kilometresindeki Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin Amasya-Turhal istikametinde yapılan çalışmalar nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 36-37. kilometrelerinde tünel bağlantı yolları ile Kemaliye-Kozlupınar viyadüklerinde yapılacak çalışma sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.