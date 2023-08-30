Haber: Mert Osman Erman

Onaylanması durumunda, oy, ülkenin anayasasında Kızılderili ve Torres Boğazı Adalı insanları tanıyacak ve onların yasalara ilişkin tavsiyelerde bulunmaları için kalıcı bir organ kuracak.

Öneri, Avustralya'da yoğun bir tartışma konusudur.

Ülkede neredeyse 50 yıldır başarılı bir referandum yapılmadı.

Başarılı olması için, Avustralyalıların çoğunluğunun evet oyu vermesi gerekmektedir. Ayrıca, en az dört Avustralya eyaletinin altısında çoğunluk desteği olması gerekmektedir.

Organın yapısı, işlevleri ve yetkileri - tavsiyeleri bağlayıcı olmayacak şekilde - daha sonra parlamento tarafından tasarlanacak ve tartışılacaktır.

Başbakan Anthony Albanese, Adelaide'deki bir mitingde oy tarihini duyururken, oyu "ülkeyi bir araya getirme ve daha iyi bir şekilde değiştirme bir nesil şansı" olarak nitelendirdi.

Voice, "Kızılderili Avustralyalıların, Kızılderili Avustralyalılar tarafından seçilen bir komite olduğunu, hükümete tavsiyelerde bulunarak Kızılderili Avustralyalılar için daha iyi bir sonuç alabileceğimiz" dedi.

"Sizden istenilen... zamanı gelmiş bir fikre evet demeniz - doğrudan Kızılderili ve Torres Boğazı Adalı insanlardan gelen bir davete evet demenizdir."

Bu, 2017 yılında tarihi bir belge olan Uluru Bildirgesi'nde tavsiye edildi. 250'den fazla Yerli lider tarafından taslağı hazırlanan bildiri, Birinci Millet Avustralyalılarını etkileyen reformlar için en iyi - ancak oy birliği olmayan - çağrı olarak kabul edilir. Avustralya, Yerli halkıyla hiçbir zaman bir antlaşma imzalamamış olan Tek Millet ülkesidir ve savunucular, Voice'un uzlaşma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtmektedir.

Yerli Avustralyalılar, toplumun çeşitli alanlarında orantısız dezavantajlarla karşı karşıyadır - bu, Avustralya'nın uzun süredir çözmekte zorlandığı bir sorundur.

Karşıt lider Peter Dutton, bir Voice karşıtı olarak, önerinin arkasında yeterli detay olmadığını ve tartışmalı bir şekilde Avustralyalıları ırkça bölebileceğini iddia ediyor.

Ancak birçok Hayır kampanyası yürütücüsü - bunlar arasında Sayın Dutton da bulunuyor - ırk ayrımcılığı yapmakla ve yanlış bilgi yaymakla suçlanmıştır.

Onlar da sırayla, Evet kampanyasını elitizmle suçlayarak ve gündelik Avustralyalıların geçerli endişelerini görmezden gelmekle suçlamışlardır.

Zihinsel sağlık savunucuları, tartışmanın yoğunluğu ve tonunun Yerli insanlar üzerinde olumsuz etkiler yarattığı konusunda uyarıda bulunmuşlardır.

Avustralya en son 1999 yılında bir referandum düzenledi ve cumhuriyet olmama yönünde karar verdi.

Avustralya'nın 44 referandumunun yalnızca sekizi başarılı olmuştur - en sonuncusu 1977 yılında. Bunların hiçbiri, karşılıklı destek olmadan geçmemiştir.