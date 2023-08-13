İSTANBUL- YBY Woods, İstanbul’un en büyük sahnesinde bu defa pop müziğinin güçlü ismi Sertab Erener’i ağırladı.

Kemerburgaz Kent Ormanı YBY Woods sahnesinde binlerce seyircinin izlediği konsere Aç Sesini şarkısıyla çıkan Sertab Erener, yıllardır hafızalarda yer edinen İyileşiyorum, Sakin Ol, Vur Yüreğim, Aşk ve Kumsal’ın aralarında olduğu kült şarkılarını hayranları eşliğinde seslendirdi. İzleyicilerle diyaloglarıyla da gülümseten Erener, Her Dem Yeşil isimli yeni albümünden Bu Dünya şarkısını da yine hayranları ile birlikte söyledi.

HABER: MERVE ELÇİ