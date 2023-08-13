TEKİRDAĞ- 31. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali'nde Güliz Ayla coşkusu yaşandı. Festival kapsamında sahne alan Güliz Ayla'yı onbinlerce kişi izlemeye geldi. Yerli ve yabancı şarkılardan oluşan geniş repertuvarından keyifli ve eğlenceli şarkılar seslendiren Ayla, hem coştu hem coşturdu.

2 saat boyunca sahnede kalan Güliz Ayla, seyircisi ile kurduğu sıcak diyalog ve sempatik tavırları ile renkli anların yaşanmasını sağladı. Sahnede eline gitar alıp bazı şarkılarına eşlik eden ünlü şarkı, Belediye Başkanı Osman İnan'ın elinden aldığı çiçekten sonra çektiği selfie'yi sosyal medya hesabında paylaştı.

HABER: GİZEM ÇAKAL