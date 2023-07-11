HABER: DİNÇER KARACALAR

1 albüm çalışması yanında 3 single ile müzikseverlerle buluşan Serhat Erkal, tekli çalışması “Nerden Başlarım” ile yeniden müzik dünyasına önemli bir adım attı. Söz ve müzik çalışması Samet Çobana ait olan “Nerden Başlarım” isimli eserin aranjör koltuğunda Birkan Şener ve Gökçer Turan oturdu. Farklı ses tınısı ve başarılı yorumculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Serhat Erkal, “Nerden Başlarım” isimli eserinin melodik yapısı yanında sözlerine uygun bir klip çalışmasını Yunus Emre Balloğlu yönetmenliğinde yaptı. “Nerden Başlarım” isimli eser çıkış arayan ve bu konuda kendine yol bulmaya çalışan bir adamın yardım için arayışını anlatırken başarılı sanatçı Serhat Erkal “ Klip çalışmamız eser ile bütünleşti, hepimizin içindeki nerden başlasam psikolojisini güzel yansıttık, psikolojik bir çalışma oldu, bir psikologdan destek almadık herkesin içindeki endişeyi yorumladık” dedi. Kendisine uzun vadeli yatırımlar yapmadığını dile getiren Serhat Erkal, en kısa zamanda en iyi yerde olmayı hedeflediğini vurguladı.

