Haber: Aslan Sayım

Uzun yıllardır Türkiye genelinde bir çok önemli mekanda sahne aldı. Kendi şarkılarıyla ve yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Gökhan Pars yeni şarkısını müzik severlerle buluşturdu.

Seni Soruyor isimli şarkının sözü Eyüp Çungay müziği ve Aranjesi ise Gökhan Pars imzası taşıyor. Klip yönetmen koltuğunda ise Ahmet Mücahit Yöndem yer alıyor. Bfi Media etiketiyle tüm dijital platformlarında yerini aldı. Gökhan Pars Seni Soruyor isimli klibi ise YouTube Bfi Music kanalında yayında.

Klip link: https://youtu.be/lxR6W7odAqM