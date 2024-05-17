Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de güzel bir karşılaşma olduğunu söyledi.

İki takımın da hedefsiz olmasına rağmen ortaya seyir zevki yüksek, bol pozisyon ve mücadeleli bir oyun çıktığını kaydeden Yalçın, "Kazanmak için sahaya çıktık. İyi bir final yapıp Antalyaspor'daki maceramızı iç sahada galibiyetle kapatmak istedik. Bu galibiyet çok değerli oldu. Kazanmak hepimizde ayrı bir sevinç oluşturdu." diye konuştu.

Antalyaspor'a lig bittikten sonra veda edeceğini vurgulayan Yalçın, "Başkanımız Sinan Boztepe'ye çok teşekkür ediyorum. Bana ve ekibime maç öncesinde plaket vererek onurlandırdılar. Antalyaspor inşallah yeni bir yapılanma, iyi bir kadro ile seneye ligde seyir zevki veren bir takım görüntüsü çizer." ifadelerini kullandı.