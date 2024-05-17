19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında topla buluşan Saric'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.
30. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ön bölümdeki Mendoza'ya çarparak kaleye yönelen top, sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
59. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Buksa'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.
65. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Atal'ın sol kanattan yerden pasında kale önünde topla buluşan Aimbetov, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.
74. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Safuri'nin pasına hareketlenerek penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Mert Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra filelere gitti: 2-1.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.