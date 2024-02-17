Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kesinlikle kazanmaları gereken bir müsabakaya çıktıklarını ifade eden Yalçın, "Kağıt üzerinde üç puan yazdığımız bir maçtı. Ancak tabii maçlar sahada oynanıyor, kağıt üzerinde olmuyor. Oyunun ilk yarısında çok iyi bir oyun. 2-0 önde olduğumuz bir müsabaka ve çok pozisyon kaçırdığımız bir maç. Oyun ikinci yarısı da tam tersi. 2-0'dan 2-2'ye gelmek bizim adımıza üzücüydü." diye konuştu.

Yalçın, maçtaki hakem yönetimini de eleştirerek, "Maalesef hakem arkadaşlarımızın bir yönetimi çok sağlıklı değil. Hiç memnun değiliz. Geçen hafta da aynısını yaşadık Samsun'da. Bu hafta da aynısını yaşadık. Ülke futbolunun sorunu belki ama biz de kendi üzerimize düşen payımızı hakem arkadaşlardan bu hafta aldık." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbulspor cephesinden hakem yönetimiyle ilgili şikayet gelmesine anlam veremediğini dile getiren Yalçın, "Onlar adına gayet güzel maç yönetti bence. Onun çok şikayet edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Son dakikadaki tacı bize verse zaten maç bitiyor. Biz üç puanı kurtaracağız buradan. Ama dediğim gibi bu tecrübesiz hakemler maalesef ligin dengesini çok bozuyorlar. Oyunları çok bozuyorlar. İnanılmaz kötü bir maç yönetti." açıklamasını yaptı.