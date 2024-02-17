18. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Bartuğ Elmaz sert vurdu. Topun savunmada Massanga Matondo'nun eline çarpması sonucu Sivasspor serbest vuruş kazandı. Ceza sahasının hemen dışında topun başına geçen Manaj'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
30. dakikada Dele-Bashiru'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun sert vuruşunu defansta Caner Osmanpaşa uzaklaştırdı.
45. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Faruk Beyaz kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde kapattı.
Stat: Mersin
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel, Ömer Faruk Beyaz, Massanga Matondo, Abdulkadir Parmak, Dele-Bashiru, Dadashov, Halil İbrahim Dervişoğlu
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Charisis, Manaj, Mua Njie, Emrah Başsan, Bartuğ Elmaz, Poungouras, Caner Osmanpaşa, Turgunboev
Gol: Dk. 18 Manaj (Sivasspor)Kaynak: AA