İSTANBUL- Yapı Kataloğu moderatörlüğünde gerçekleştirilen buluşmaların ilki, Elips Tasarım Mimarlık’ın kurucusu Feza Ökten Koca ile gerçekleştirildi. İyi yaşam, sürdürülebilirlik ve su tüketimi konularına odaklanan serinin ilk sohbetinde Koca kendi deneyimlerini paylaştı.

#İyiTasarımHerkesinHakkı

Feza Ökten Koca, en büyük hayalinin, herkesin hakkı olan iyi tasarımı her yerde görmek olduğunu söyledi ve iyi tasarımı şu kelimelerle tanımladı: “Estetik değerleri yüksek, kullanan kişinin hayatını kolaylaştıran ve uzun vadede sürdürülebilir olarak bütçesini karşılayacak bir ürün, benim için iyi tasarlanmış bir üründür.”

Kurucusu olduğu Elips Tasarım Mimarlık’ın kurulduğu ilk senelerde hayatına mimari tasarımlarla başladığını söyleyen Koca, geçen yirmi yılı aşkın süreçte iç mimarlık ve ürün tasarımının da mimari tasarımdan ayrı düşünülemediğini fark ettiği için artık bugün, bunların da ofise eklendiğinden bahsetti. Ayrıca, tasarım odaklı çalışan bir ofis olduklarını fakat tasarladıkları ürünü gerçekten hayal ettikleri şekilde kullanıcıya teslim etmek istedikleri için uygulama süreçlerini de kendilerinin üstlendiğinin altını çizdi.

HABER: EMİR YÜCEL