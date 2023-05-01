İstanbul

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, "Harika bir ambiyans vardı. İstekli başladık. Çok fazla top kaybıyla sahamızda kaldık. Rakibin kaleyi tutan tek şutu gol oldu. Bu, bizi sakinleştirdi. Daha iyi top kullanmaya başladık ve duran toptan gol bulduk." dedi.

İkinci devrede istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten deneyimli teknik adam, "İkinci yarıda daha fazla oyunu kontrol ettik. Rakip de hamlelerini yapıp hücuma gitmeye çalıştı. Tüm oyuncularımız buna cevap verdi. Taraftarın da olağanüstü desteği vardı. Bir ara eski günlerdeki gibi kulaklarımın sağır olduğu dönemi yaşadım. Üç puan ve moral çok önemliydi. Karanlıktan aydınlığa çıkabileceğimizi bir kez daha gördük. Bu maçta oyunun sonucunu hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Top kayıpları konusunda sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Şenol Güneş, "Geriden çıkarken çok basit top kayıpları yapmamamız lazım. Bunu aşabilsek çok daha iyi olacak. Hırsla akıllı oynamayı bazen karıştırıyoruz. Kanatlardan çok güzel ortaların gol olmasını isterdim. Kalan 4 maçı kazandığımızda gelecek adına iyi işler yapacağız. Hala üçüncüyüz ve gerideyiz. Oyunumuzu oynayacağız. Tüm oyuncularıma ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Bugün takımın hepsi savaştı. Derbiden 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin kalan bölümünde oynayacakları 4 maçtan da galip ayrılmak istediklerini kaydeden Güneş, "Dört maçı da iyi futbolla kazanmak istiyoruz. Oyun anlayışımızı sürdürülebilir hale getirip çok gol atan ve az gol yiyen takım olmak durumundaydık. Asıl başarımız az gol yememiz." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, ilk yarıda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yaşadıkları tartışmayla ilgili bir soruyu, "Bir oyuncumuzun el hareketi vardı. Okan hoca da 4. hakeme neden sarı kart göstermediğini söyledi. Oyunda bazen kendini kaybedebiliyor. Oyuncularına haklı olarak sahip çıkacak. 'Sakin ol sen de aynı hareketi yaptın' dedim. O da bana çizgiyi geçtiğimi söyledi. Ben de 'Çizgiyi sana yardımcı olmak için terk ettim' dedim. Anladım ki gerginlik yapacak. Uzaklaştım oradan. Severim. İşini iyi yapıyor. Allah yolunu açık etsin. Başarılar diliyorum." şeklinde yanıtladı.

AA