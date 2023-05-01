İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

20. dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasına sağ kanatta hareketlenen Rashica, meşin yuvarlağı tek vuruşta içeri çevirdi. Altıpasın önünde Icardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

30. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta Abdülkerim'den sıyrılan Redmond, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Cenk Tosun'un altıpas üzerinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Saiss, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

53. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, yere de çarpan top yandan auta çıktı.

55. dakikada Rosier'in sağ kanattan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktası civarında bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

58. dakikada Beşiktaş ikinci golü kaydetti. Oliveira'nın ceza sahası önünde kaptırdığı topu kontrol eden ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-1

87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

90+3. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Rosier'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Nelsson'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, Dolmabahçe'den mağlubiyetle dönüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 3-1 yenilerek, şampiyonluk yarışındaki puan farkını koruyamadı.

Vodafone Park'ta oynanan derbide Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, rakibinin Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar ile bulduğu gollere engel olmadı ve sahadan puansız ayrıldı.

Süper Lig'de 70 puanda kalan Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş ise puanını 65'e çıkardı.

Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı

Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek puanını 65'e yükseltti.

Derbide Icardi'nin 20. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 35. dakikada Romain Saiss, 58. dakikada Amir Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Vincent Aboubakar'ın golleriyle Galatasaray'a şampiyonluk yarışında darbe vurdu.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte bu sezonki 2. derbi galibiyetini aldı.

Sezonun ilk yarısında oynanan derbilerde Fenerbahçe'yle Vodafone Park'ta 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yle oynanan derbiyi 4-2 kazanırken, Galatasaray'ı da 3-1 yendi.

Beşiktaş 10 maçta 26 puan topladı

Siyah-beyazlı ekip, derbide kazandığı galibiyete son 10 maçtaki başarılı performansını sürdürdü.

Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Söz konusu dönemde MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor, Ümraniyespor ve Galatasaray'ı mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarını ise berabere tamamladı.

Beşiktaş, ligden çekilen Atakaş Hatayspor maçını da hükmen 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Siyah-beyazlı ekip böylece 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı.

Vodafone Park'ta yine derbi kaybetmedi

Vodafone Park'ta oynadığı derbi maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray'ı da mağlup ederek serisini sürdürdü.

Dolmabahçe'de Galatasaray'ı 7 kez konuk eden Beşiktaş, rakibini 6. kez mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, sarı-kırmızılı takıma karşı tek puan kaybını ise Vodafone Park'ta oynanan ilk derbide 2-2'lik skorla almıştı.

Öte yandan Vodafone Park'ta 7. derbisini oynayan teknik direktör Şenol Güneş, 4. kez galibiyet sevincini yaşadı. Güneş'in 3 derbisi ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş ikili averajı lehine çevirdi

Siyah-beyazlılar, 3-1'lik skorla birlikte Galatasaray'la arasındaki ikili averajı lehine çevirdi.

Sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi 2-1 kaybeden Beşiktaş, 3-1'lik skor sonrası ikili averajda 1 gol öne geçen taraf oldu.

Beşiktaş, zirve mücadelesi verdiği Fenerbahçe'ye karşı da ikili averajı lehine çevirmeyi başarmıştı. Ligin ilk yarısında 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Kadıköy'deki mücadeleyi ise 4-2 kazanmıştı.

Saiss siftah yaptı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Romain Saiss, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü derbide kaydetti.

Maçın 35. dakikasında Arthur Masuaku'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Saiss, skoru 1-1'e getiren golü kaydederek Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'ta ilk golünü attı

Beşiktaş'ın devre arasında Arabam.com Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, bu sezonki 4. golünü Galatasaray'a karşı attı.

58. dakikada Oliveira'dan kaptığı topla bir anda Muslera'yla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu.

Bu golle siyah-beyazlı formayla ilk golünü atarak Beşiktaş'ı derbide 2-1 öne geçiren Hadziahmetovic, eski takımı Konyaspor'da oynarken Corendon Alanyaspor (2) ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da gol atmıştı.

Aboubakar gollerine devam etti

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından Galatasaray'ı da boş geçmedi.

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor (2) maçlarında peş peşe goller atan Aboubakar, Trabzonspor maçını boş geçerken, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında attığı gollerle yeni seriye başladı.

Aboubakar, ligdeki gol sayısını da 8'e çıkardı.

Şenol Güneş, son bölümde değişiklikle yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş derbi maçta uzun süre sahaya çıktığı onbiri bozmadı.

Güneş'in saha içine ilk müdahalesi 84. dakikada geldi.

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takım adına ilk hamlesini Salih Uçan-Tayfur Bingöl, Cenk Tosun-Necip Uysal değişiklikleriyle yaptı. Güneş bir diğer değişikliğini ise 90. dakikada Amir Hadziahmetovic'in yerine Alexandru Maxim'i alarak yaptı.

Kulübeler gerildi

Derbi zaman zaman gergin anlara sahne oldu.

25. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Galatasaray kulübesi arasında tansiyon yükseldi. Beşiktaş Kaleci Antrenörü Hakan Çalışkan'la Okan Buruk arasında yaşanan tartışmayı siyah-beyazlılar güçlükle sakinleştirirken, hakem Ali Şansalan, Çalışkan'a sarı kart gösterdi.

Teknik direktör Güneş'in, Çalışkan'a sert bir şekilde tepki göstermesi de dikkatleri çekti.

AA