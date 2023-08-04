Haber: Ayşegül Bedir Akosman

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Tirana'yı Dolmabahçe'deki ilk maçta 3-1, deplasmanda da 2-0 deviren Beşiktaş toplamda 5-1'lik skorla bir üst tura yükselmeyi başardı.

Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, Tirana galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İki maçı da kazanarak tur atlamanın önemli olduğunu belirten Şenol Güneş'in konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

“İki maça bakıldığında oyun kalitesi olarak üstündük. Bugün sahanın zemini pas yapmamıza izin vermedi. Rakip uzun toplar ve kenar ortalarıyla gol bulmaya çalıştı. Biz iyi savunma yaptık ve pozisyonlar bulduk. İki maçı kazanarak tur atlamak önemli. Oyuncularım rakibin iştahına ve seyircilerin coşkusuna rağmen güzel bir galibiyet aldılar. Bizim adımıza güzel bir akşam oldu.



Amartey takıma geç katıldığı için idmansızdı. Necip gayet iyiydi ama sakatlandı. Amartey uyumlu şekilde verimli oynadı. Onana, Semih, Demir Ege ve Umut da iyiydi. Maça başlayanlar ve sonradan dahil olanlar genel olarak iyiydiler.



Sahada kötü görüntüler istemiyoruz. İstanbul’da da burada da dostluk içindeydik. Tribünlerdeki görüntüler güzel değildi. Şiddeti kim yaparsa yapsın doğru bulmam. Daha sonra taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarına destek oldular, doğrusu da budur.”