İstanbul

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı deplasmanda 2-0 yenerek 3. ön eleme turuna yükseldi.

İlk Yarı

27. dakikada Hadziahmetovic cepheden kullanılan serbest vuruşta topu ceza sahasının sol bölgesine attı. Colley kafayla topu kale önüne indirdi, Muleka tamamlamak için hamle yapsa da kaleciyi geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üstünden çıkardı. Bu pozisyonda Muleka ile çarpışan kaleci Selmani oyuna devam edemedi.

39. dakikada gelişen atakta Onur Bulut meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ tarafında aut çizgisi üstünde kontrol ederek pasını çıkardı. Gedson Fernandes, aldığı topu düzelterek dar açıdan şutunu çekti, pozisyon autla sonuçlandı.

45+5. dakikada Masuaku'nun soldan uzun pasını ceza sahası sağında karşılayan Onur Bulut'un çaprazdan şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci Yarı

52. dakikada Salih Uçan'ın sol taraftan ortasında Muleka ceza sahası içinde topa dokundu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

56. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Hadziahmetovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Salih Uçan topu kafayla arkaya gönderdi, Amartey de meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-1

62. dakikada Onur Bulut'un ceza sahası dışından şutunda top auta gitti.

75. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Tirana savunmasının kontrol etmek istediği topu ceza sahası içinde önünde bulan Aboubakar şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle yaklaşık 15 dakikalık bir gecikme sonrası başlayan karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı.

Yeni rakip Neftçi Bakü

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Zeljeznicar'ı eleyen Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yle play-off turuna yükselmek için mücadele edecek.

Eşleşmenin ilk maçı 10 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş ise 17 Ağustos'ta Bakü'de oynanacak.

Necip Uysal sakatlandı

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Necip Uysal karşılaşmayı tamamlayamadı.

İlk yarının sonlarına doğru rakibiyle girdiği bir mücadele sonrası yerde kalan Necip Uysal, kulübeye sakatlandığını işaret etse de ilk yarının sonuna kadar sahada kaldı

Necip ikinci yarıda ise mücadeleye devam etmedi ve yerini yeni transfer Daniel Amartey'e bıraktı.

Amartey, Beşiktaş'ta golle siftah yaptı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Daniel Amartey, siyah-beyazlı takımdaki ilk mesaisinde golü buldu.

Siyah-beyazlı takımdaki ilk maçına Arnavutluk'ta Tirana deplasmanında çıkan Amartey, Necip Uysal'ın sakatlığı sonrası ikinci yarıda oyuna girdi. Beşiktaşlı futbolcu 56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topu kafayla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Masuaku kırmızı kart gördü

Beşiktaş, Arnavutluk deplasmanında Masuaku'yu kaybetti.

Masuaku karşılaşmanın 66. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Siyah-beyazlı oyuncu, Neftçi Bakü karşısında görev yapamayacak.

AA