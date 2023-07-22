Salzburg

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güneş, takımın fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumda olduğunu söyledi.

Oyuncuların çalışma performansından ve niyetlerinden memnun olduğunu söyleyen Güneş, şunları kaydetti:

"1 Temmuz'da kendi tesislerimizde başladığımız kamp süreci burada devam etti. Bugün itibariyle 21 gün oldu aşağı yukarı. Genelde ilk günden bugüne kadar çalışmalar iyi geçti. Eldeki tüm oyuncuların elinden gelen gayreti gösterdiğini, dikkatli, arzulu, istekli çalıştığını görüyorum. Fiziksel, zihinsel, teknik, taktik, mental olarak daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Oyun yapımızda bir takım temel yapılar vardı şimdi onu da daha geliştirmeye çalışıyoruz. Sezonun başlarındayız. İlk resmi maçımızı 27 Temmuz'da oynayacağız. Önce ona hazırlanacağız. Bugün itibariyle takım oyununda savunma ve hücumda bloklar uyumunda iyi durumdayız. Gereksiz top kayıplarımız var. Geniş alanı kullandığımız zaman iyiyiz. Hücumda daha zenginleşeceğiz. Eldeki oyuncularla ne yapacağımızı gördük. Onları da yıpratmadan oynatmak durumundayız. Zaman zaman 60 dakika, zaman zaman 45 dakika oynatmaya çalıştık. 90 dakikada ne vereceğimizi zaman gösterecek. Alternatif oyuncuları kendi içimizde üretip yeterli olmadığımız zaman düşündüğümüz oyuncuları alıp devam etmek istiyoruz. Hem kamp tesisleri hem oyuncu durumları, disiplinli, şevkle ve heyecanla sıkıcı durum olmadan iyi bir kamp geçirdik. Çalışma ortamı iyiydi. Oyuncuların niyeti iyiydi, mutluyum ama yarın izin verdikten sonra yeniden başlayacağız. Orası daha önemli, bu sadece hazırlık dönemiydi."

Bütün oyuncularını sevdiğini söyleyen Güneş, "Öğretmenliği bıraktığım için not veremiyorum ama hepsini seviyorum, hepsini 27'sindeki maç kadrosuna yazmak istiyorum. Bizde puanlama yoktur, at yarışı şeklinde yapmıyoruz. Bugün 1 alan yarın 10 alır. 1'in önüne 0 koyduğun zaman 01 olur. Ters koyarsan 10 olur. Onun için rakamlarla oynamayalım. Şu anda oyuncuların durumları sezon için hazır değil ama bunu takım hazır değil diye anlarsak yanlış olur. Bugünkü duruma göre sezon başındaki çalışmalarda çok zorlandılar ama bu hafta böyle bir şey yoktu. Biz bu periyodu iyi kullandık. Bir sorunumuz yok." şeklinde konuştu.

"Tiran dinamik bir takım"

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçındaki rakibi Tiran'ı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Tiran dinamik bir takım. Savunmayı da iyi yapıp iyi çıkıyorlar. Orada da kendi durumumuzu göreceğiz. Zorlanabiliriz, inşallah zorlanmadan kazanırız. O da bizim için test olacak. Şu anda oyuncuların iştahından, hırsından, oyun disiplininden takım için bir şeyleri ortaya koymasından memnunum." dedi.

Sakatlığı nedeniyle Strasburg maçında forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın durumunun ciddi olmadığını söyleyen Güneş, "Dün antrenmana çıktığında tendonunda hafif bir ağrı hissetti. Sonra bırak dedik. 3 günlük de bir dönüş olacak. Rachid'in yeteneklerini, oyunculuk kalitesini konuşacak değiliz. Fiziksel olarak bütün şekliyle hazır olması gerekiyor. Dinlenmenin yararlı olacağını düşündük. Aynı şekilde Hasic'in de bir rahatsızlığı, halsizliği vardı. Onu da hiç kullanmadık. Kerem ile Montero bildiğimiz oyuncular, sıkıntımız yok. Hasic ile beraber az çalıştık ama Montero çalışma olarak en iyilerden bir tanesiydi, durumuna kadro oluşumuna göre bir karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın transfer gündemini de değerlendiren Güneş, "Bana da gelen haberlere göre Amartey ile Onana'da herhangi bir sorun yok ama transfer yapacağımız bir gerçek. Yönetim elinden gelen gayreti gösteriyor. Bir kayıp vermeden gitmek durumundayız. Tartışmalar, fikir ayrılıkları olabilir. Yönetim elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizim şartlarımıza, ekonomimize, takımımıza uyum sağlayacak hem de burayı isteyen oyuncularla yarış yapacağız." dedi.

"Hücumda ve orta sahada oyuncu almamız gerekiyor"

Tecrübeli teknik adam sağlık kontrollerinden geçemediği için transferi netleşmeyen Lyanco Vojnovic ile ilgili olarak da "Çok istememize rağmen özel durumu var herhalde. Son durumu bilmiyorum. Hücumda ve orta sahada oyuncu almamız gerekiyor. Sadece 1 maç oynamayacağız. Hem Konferans Ligi'ne başlayacağız hem Süper Lige başlayacağız hem de kupa maçları var. Hem de Türk oyuncu durumuna bakacağız. Afrika'dan aldığımız oyuncular fazla, ona göre düşüneceğiz. Bazen buralarda farklı düşünceler olacak. Ama sonunda en iyisi olacaktır. Elimizde olan oyuncular bizi biliyor. Ne yaptıklarını taraftar biliyor. Buraya gelen her taraftar takımın başarısını istiyor. Önemli olan karşılıklı anlayış ve özveri yapmak. İşi yıkmak değil yapmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş'ın inancı da gücü de var"

Güneş, hangi bölgelere oyuncu alınacağına yönelik bir soruya, "Başkanla da konuştuk. Başkan sevdiğimiz, geldiği günden beri özveriyle çalışan, takımın iyi olması için uğraşan biri. Bütün uğraşlara rağmen eleştiriler alacaktır. Kendinden veren, maddi manevi uğraşan, en doğrusunu yapmaya çalışıyor. Çok harcayıp başarısız da olabiliriz. Onun için elimizdeki oyuncu sayısını da gelecek olanları da ona göre değerlendireceğiz. Bazı mevkilerde iyiyiz. İlerde sıkıntımız var. Aboubakar var Muleka elimizde. Hem hücuma dönük orta saha hem kenarda hem de gole gidecek oyuncu takımı zenginleştirir. Maratonda başarılı olmak için de buna ihtiyacımız var. Ama her şeyin başında herkes takımın parçası olacak. Takım için her şeyini ortaya koyacak. Hep söyledim. Ben de dahil çalışan tüm personel ve oyuncular dahil. Her dakika her anın önemini vererek özveri yapacak. O ruhumuz yoksa başarılı olamayız. Birinci silahımız bu olacak. Beşiktaş'ın inancı da gücü de var. Bunu yapacak camiası da var." şeklinde cevap verdi.

Siyah-beyazlı takımda forma verdiği genç futbolcuları da değerlendiren Güneş, "Demir Ege iyi oyuncu. Berkay da Semih de oynadı. Onlar bizim için büyük bir zenginlik oldu çünkü Türk oyuncu sayımız artıyor. Necip çok iyi oynadı. Şimdi Emrecan, Umut ve Onur var. Kalecilerimiz zaten Türk onda sorun yok. Ortadaki bu oyuncularla beraber Kartal ve Kerem var. Bunları da değerlendireceğiz. Yeni aldığımız Emrecan Bulut var. Bunlardan da gitmek isteyenler var. Sıra gelmediğini düşünüp de kendini daha iyi duruma getirmeyen futbolcular varsa gitmek istiyorlarsa gidebilir. Biz bir oyuncuyu istediğimiz zaman bize 1 milyondan aşağı söylemiyorlar. Beşiktaş'tan gitmek isteyen kendilerini daha iyi oyuncu hissediyorlar ama gidersek daha az para versinler bize diyorlar. Biz alırsak fazla para vereceğiz. Bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey. Sayıyı arttırırken Türk oyuncular da olabildiğince yarışın içinde olmak üzere artıracağız. Önce bunu kendi oyuncularımızla yapacağız." şeklinde konuştu.

"15-20'ye oyuncu alırsın ama sonra ödeme yapamazsan ligi kaybedersin"

Oynadığı üç hazırlık maçının ikisinde gol sevinci yaşayan Jackson Muleka'nın durumu ile ilgili de konuşan Güneş, şunları söyledi:

"Muleka veya başka bir oyuncu, hepsi bizim oyuncularımız. İyi oynuyorsa devam ederiz, iyi oynarken gelişme olur gider. Transfer böyle bir şey. Şu anda çalışmasından ben de memnunum. Daha iyi olması gerekir. Yakaladığı zaman gol atması, hücuma çıkması, takımla bütünleşmesi... zaman zaman bunları iyi yaptı. İyi yaptıkça biz memnun oluyoruz. Dışardan oyuncu almak istemiyoruz, eldekileri iyi oynatmak istiyoruz. Adaptasyonu olmazsa takımın şampiyon olması için eksik gördüğümüz şeyleri değerlendireceğiz. Elimizdekileri de dışarı bırakmayacağız. Kadromuzu en iyi şekilde aynı ayarda oyuncularla 16-18 kişi yapabilirsek iyi olur, gençlerle 20-25 civarında yapabilirsek o zaman maraton daha kolay olur aksi halde çaresizlik olur. Oyuncu için de çaresizlik olur. Burada kalıyor ama kalmayı istemiyor. Gittiği zaman yerine oyuncu alacağım, bunların hep bir bedeli var. Ekonomik tarafı kamuoyunda çok konuşulduğu için 'niye onu almıyor, niye bunu almıyor' diyorlar. 15-20'ye oyuncu alırsın ama sonra ödeme yapamazsan ligi kaybedersin, anlık hareket etmemek lazım. Hepsi Beşiktaş'ta iyi olsun diye eldeki oyuncuların da aldıklarımızın da hakkını vereceğiz."

Güneş, Afrikalı oyuncuların sayısı ile ilgili olarak gelen bir soruyu ise "Türk oyuncular var. Bir de Afrikalı olmayan oyuncu alarak tamamlamak istiyoruz. Lyanco'da ısrar etmemizin sebebi oydu. Lyanco, Amartey, Onana'dan biri olsaydı daha iyi olurdu ama öyle gelişmeler oluyor ki bazen anlık kararlar veriyorsunuz. Onana ile Amartey şu kampta olsaydı daha iyi olurdu. 2 oyuncumuzun durumunu da görürdük. Perşembe oynatırdık. Mümkünse onların telafisini Afrikalı olmayan oyuncularla bir başka mevkide veya kendi içimizde Türkiye'den alabiliriz. Gelmek ve gitmek isteyen Türk oyuncular var. Onları değerlendireceğiz." diye cevapladı.

AA