Istanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

28 yaşındaki oyuncu, son olarak İngiltere'de Leicester City forması giyiyordu.

Beşiktaş, Jean Onana ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Beşiktaş, bir süredir gündemde yer alan Jean Onana ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA’nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü FC RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kamerunlu 23 yaşındaki oyuncu orta sahada görev yapıyor.

AA