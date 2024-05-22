Haber: Dinçer Karacalar

Tüm dijital platformlarda yayınlanan bu özel tekli, grubun duygusal derinliği ve sanatsal ifadesini ortaya koyuyor. Bu çalışma, Senkron Arabesque'in büyük bir titizlik ve heyecanla hazırladığı ilk solo projelerinden biri olarak öne çıkıyor.



Bu teklinin yapımında emeği geçen tüm müzisyen ve sanatçı dostlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. "Yüreğimden Vurdun Beni" şarkısında, duygu yüklü sözler ve etkileyici müzik düzenlemeleri ile dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunuluyor. Senkron Arabesque'in bu çalışması, grubun müzikal yolculuğundaki yeni bir dönemi simgeliyor ve arabesk müzik tarzına modern bir yorum katıyor.



Yapım sürecindeki samimi iş birliği ve yaratıcı enerji, bu tekliden alınan hazzı artırıyor. Eser, müzik dünyasında heyecan uyandırmayı sürdüren ve müzikseverler arasında hızla popüler hale gelen bir çalışma olarak dikkat çekiyor.



"Yüreğimden Vurdun Beni", Senkron Arabesque'in özgün tarzını ve müzikal yeteneğini sergilemek için mükemmel bir platform sunuyor. Müzikseverler, şarkıyı Spotify, Apple Music, YouTube Music ve diğer tüm önemli dijital platformlardan dinleyebilirler.



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https://youtu.be/0TWJaI5lZ6E?s i=_BbTDg0i4t1oSVbe

