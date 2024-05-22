HABER: KAMİL HIZER

"Anladım"ın söz ve müziği Cahit Altun tarafından kaleme alınırken, düzenlemesi Zafer Karayazgan imzası taşıyor. Şarkının yönetmenliğini üstlenen Sinan Güzel, klibi Taksim'deki tarihi bir atmosferde çekti. Bu etkileyici mekan, şarkının duygusal derinliğini ve estetik zenginliğini görsel bir şölene dönüştürüyor.



Prodüksiyonunu Işık Prodüksiyon'un üstlendiği bu çalışmada, mix ve mastering işlemleri ise deneyimli isim Selim Topsakal tarafından yapıldı. Zafer Karayazgan'ın klavye performansıyla renk kattığı "Anladım", Göksel Bektaş'ın güçlü vokaliyle dinleyicileri derin bir yolculuğa çıkarıyor.



Sony Music etiketiyle dinleyiciyle buluşan "Anladım", tüm dijital platformlarda yerini almış bulunuyor. Müzikseverler, Göksel Bektaş'ın bu yeni eserini keşfetmeye ve şarkının yarattığı derin duygularla bağ kurmaya davet ediliyor.