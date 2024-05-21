HABER: FUNDA AKOSMAN

Söz ve müziği kendisine ait olan birçok esere imza atan güzel şarkıcı, mahalle kültürünün ön plana çıkarıldığı klipte, İpek Demir’e dans ekibi ve müzisyenler eşlik ediyor. Ayrılık sonrası iki sevgilinin arasında geçen tatlı çekişme, sıcak ve gülümseten görüntülerle anlatılıyor. Bu konsept, klibe hem nostaljik hem de modern bir hava katıyor.

Şarkının mix ve mastering çalışmasında Barış Büyük’ün imzası bulunuyor ve vokallerde sanatçıya Sinan Yıldırım, Enis Vidinli, Nilay Oker ve Ezgi Kızıloğlu eşlik ediyor. Çokça emeğin harcandığı bu proje, DMR Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini almasıyla, "Eyvallah" çıktığı ilk günden itibaren müzik listelerinde hızla yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Demir'in, hayranları sosyal medyada #Eyvallah etiketiyle şarkıyı paylaşarak beğeni yağdırdı.

"Eyvallah" şarkısıyla İpek Demir, bu yazın en hit parçalarından birine imza atmış görünüyor!