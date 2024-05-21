HABER: FUNDA AKOSMAN
Anneler Günü'nde, duygusal bir şiirle tüm annelere olan saygısını ve sevgisini ifade eden ünlü şair, Anneler Günü'ne özel olarak kaleme aldığı şiiri "Anneler Günü" adıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Yazdığı şiirde annelere olan derin sevgisini ve saygısını dile getiren şair, Annelerin fedakarlıklarını ve sevgilerini anlatarak, "Annelerimizin her zaman yanlarında olmamız lazım. Bizi doğuran ve büyüten cennet kokulu annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadeleriyle duygusal bir mesaj iletti.
Annelerin Fedakarlıklarını Anlatan Şiir
"ANNELER GÜNÜ "
Tüm anneler çiçektir
Bu gün anneler günü
Sevgisi tek gerçektir
Bu gün anneler günü
Bizi canda taşıyan
Gönüllerde yaşayan
Yüzü nurdan ışıyan
Bu gün anneler günü
Anasız baca tütmez
Üzen cennete gitmez
Senede bir gün yetmez
Bu gün anneler günü
Analar başa taçtır
Tüm dertlere ilaçtır
Her can ona muhtaçtır
Bu gün anneler günü