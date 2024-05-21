HABER: FUNDA AKOSMAN

Anneler Günü'nde, duygusal bir şiirle tüm annelere olan saygısını ve sevgisini ifade eden ünlü şair,  Anneler Günü'ne özel olarak kaleme aldığı şiiri "Anneler Günü" adıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

Yazdığı şiirde annelere olan derin sevgisini ve saygısını dile getiren şair, Annelerin fedakarlıklarını ve sevgilerini anlatarak, "Annelerimizin her zaman yanlarında olmamız lazım. Bizi doğuran ve büyüten cennet kokulu annelerimizin  Anneler Günü kutlu olsun." ifadeleriyle duygusal bir mesaj iletti.

Annelerin Fedakarlıklarını Anlatan Şiir

"ANNELER GÜNÜ "

Tüm anneler çiçektir 

Bu gün anneler günü 

Sevgisi tek gerçektir 

Bu gün anneler günü

Bizi canda taşıyan 

Gönüllerde yaşayan 

Yüzü nurdan ışıyan 

Bu gün anneler günü

Anasız baca tütmez 

Üzen cennete gitmez 

Senede bir gün yetmez 

Bu gün anneler günü

Analar başa taçtır 

Tüm dertlere ilaçtır 

UMUT AÇIKGÖZ HEM YENİ YAŞINI HEM ANNELER GÜNÜ’NÜ SAHNEDE KUTLADI UMUT AÇIKGÖZ HEM YENİ YAŞINI HEM ANNELER GÜNÜ’NÜ SAHNEDE KUTLADI

Her can ona muhtaçtır 

Bu gün anneler günü

Abdurrahman Delen