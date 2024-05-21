HABER: FUNDA AKOSMAN

Anneler Günü'nde, duygusal bir şiirle tüm annelere olan saygısını ve sevgisini ifade eden ünlü şair, Anneler Günü'ne özel olarak kaleme aldığı şiiri "Anneler Günü" adıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yazdığı şiirde annelere olan derin sevgisini ve saygısını dile getiren şair, Annelerin fedakarlıklarını ve sevgilerini anlatarak, "Annelerimizin her zaman yanlarında olmamız lazım. Bizi doğuran ve büyüten cennet kokulu annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadeleriyle duygusal bir mesaj iletti.

Annelerin Fedakarlıklarını Anlatan Şiir

"ANNELER GÜNÜ "

Tüm anneler çiçektir

Bu gün anneler günü

Sevgisi tek gerçektir

Bu gün anneler günü

Bizi canda taşıyan

Gönüllerde yaşayan

Yüzü nurdan ışıyan

Bu gün anneler günü

Anasız baca tütmez

Üzen cennete gitmez

Senede bir gün yetmez

Bu gün anneler günü

Analar başa taçtır

Tüm dertlere ilaçtır

Her can ona muhtaçtır

Bu gün anneler günü

Abdurrahman Delen