Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türk Sineması Günleri etkinliğinin galası, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı, başrolünü Aras Bulut İğnemli'nin oynadığı Atatürk 1881-1919 filmiyle yapıldı.

Dakar'da bir sinemada yapılan galaya, Altın Palmiyeli yapımcı Zeynep Atakan, besteci ve piyanist Selim Atakan ile yazar, senarist, yapımcı Tarık Tufan da katıldı.

Gösterim öncesi piyanist Atakan, davetlilere Türk sinemasına damga vuran film müziklerinden oluşan kısa bir resital verdi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman, burada yaptığı konuşmada Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve Atatürk 1881-1919 filmine ilişkin bilgi verdi.

Etkinlik bitiminde davetlilere tavuk pilav ve lokma tatlısı ikram edildi.

12 filmin gösterileceği Türk Sineması Günleri 19 Kasım'a kadar sürecek.