Filmin oyuncularından Reşat Hacıahmetoğlu, Edanur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan ve Salih Kalyon, çok sayıda davetlinin katıldığı gala öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ömür Arpacı, filmde yer almaktan çok keyif aldığını belirterek, "İki güzel insanın aşk hikayesini anlatan eğlenceli bir sinema filmi hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlarımla çok güzel bir uyum içinde seti tamamladık. Serinin devamının gelmesini bekliyoruz." dedi.

Salih Kalyon da "Bu akşam filmi sizlerle birlikte ilk defa seyredeceğiz. Amacımız sizleri güldürmek. Unutamayacağınız bir gece geçireceksiniz." diye konuştu.

Sinema salonlarının izleyiciye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Kalyon, "Sizler izledikçe biz böyle filmleri daha fazla yapabiliyoruz, bu filmleri yaptıkça daha güçleniyoruz. Umarım çok beğenirsiniz." ifadelerini kullandı.

Eser Yapım tarafından hazırlanan ve sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla imkansız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan Temel'in, çareyi Vatikan'da aramasını konu alan film, 10 Kasım'da vizyona girecek.