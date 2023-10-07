Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sall'in 6 Ekim itibarıyla hükümetin görevine son verdiği bildirildi.

Açıklamada, Başbakan Amadou Ba'nın bu görevi yürütmeye devam edeceği ve yeni hükümeti de en kısa sürede kuracağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Sall'in 25 Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine yeni bir kabineyle girmesi bekleniyordu.

İlk kez 2012'de başa gelen, 2019'da tekrar seçilen Sall, gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.

Hükümet koalisyonunun cumhurbaşkanı adayının Başbakan Ba olduğu bildirilmişti.