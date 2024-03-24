Dakar

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.

Başkent Dakar ve çevresindeki bazı oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Senegal'de 7,3 milyon seçmenin, 807'si ülke dışında olmak üzere 16 bin 440 oy verme merkezinde oy kullanması bekleniyor.

Oy verme sürecinde birçok ülkeden 2 binden fazla gözlemci görev yapıyor.

19 adayın yarıştığı seçimin galibi ülkenin 5'inci cumhurbaşkanı olacak.

İlk turda hiçbir adayın oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması durumunda ikinci turun 2 hafta içinde yapılması planlanıyor.

Öne çıkan adaylar arasında Cumhurbaşkanı Macky Sall'in desteklediği eski Başbakan Amadou Ba, eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall, eski başbakanlardan Idrissa Seck ve muhalif lider Ousmane Sonko'nun yerine aday gösterilen Bassirou Diomaye Faye bulunuyor.

İlk seçim tarihi 25 Şubat olarak belirlenmişti

Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yargı ile yasama arasındaki krizi gerekçe göstererek 25 Şubat'taki seçimi ertelediğini duyurmuştu.

"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatmış ve genel siyasi af çıkarmıştı.

Ulusal diyalog toplantıları sonucunda yeni seçim tarihinin 2 Haziran olması konusunda uzlaşı sağlanmış ancak Anayasa Konseyi, seçimin Sall'in 2 Nisan'da dolacak görev süresi öncesinde yapılmasına hükmetmişti.

Bunun üzerine seçim tarihi 24 Mart olarak belirlenmişti.