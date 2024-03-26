Dakar

Resmi olmayan sonuçlara göre, ilk turda oyların yüzde 57'sini alarak sandıktan zaferle çıkan Faye, seçimden sonra ilk kez kameralar karşısına geçti.

Hükümet koalisyonunun adayı en yakın rakibi Amadou Ba, Cumhurbaşkanı Macky Sall ve diğer cumhurbaşkanı adayları tarafından tebrik edilen Faye, bunun Senegal'e has bir gelenek olduğunu belirterek, rakiplerinin örnek duruşundan övgüyle bahsetti.

Faye, şeffaf bir seçim süreci geçirdikleri için Cumhurbaşkanı Sall'e ve demokrasiye güvenen Senegal halkına da teşekküre etti.

Senegal'in partnerlerine ve uluslararası topluma da güvence veren Faye, ülkesinin güvenilir bir müttefik olacak kalacağının altını çizdi.

Faye, şeffaf yönetim sözü vererek "Senegal halkı bir cumhurbaşkanı seçerek geçmişten, mevcut sistemden kopmayı tercih etti." ifadesini kullandı.

Öncelikli projelerinin ulusal uzlaşı, kurumların yeniden inşası ve hayat pahalılığıyla mücadele olduğunun altını çizen Faye, yolsuzluğa da göz yummama sözü verdi.

Senegal'de 24 Mart'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde, seçilme hakkını kaybeden muhalif lider Ousmane Sonko yerine aday gösterilen Faye, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 57'sini, Amadou Ba ise yüzde 31'ini almıştı.

Seçime 10 gün kala hapisten çıkmıştı

Muhalif lider Ousmane Sonko, 28 Temmuz 2023'te kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış ve "ayaklanma çağrısı yapma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sonko'nun tutuklanmasından kısa süre sonra partisi PASTEF de feshedilmişti.

O tarihten 14 Mart'a kadar tutukluluk hali devam eden Sonko, daha önce Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle aldığı mahkumiyet nedeniyle seçilme hakkını da kaybetmişti.

Kendisi cumhurbaşkanı adayı olamayan Sonko, sağ kolu olarak nitelendirilen Bassirou Diomaye Faye'i aday göstermişti.

Faye da Nisan 2023'te Sonko bağlantılı sokak olaylarında tutuklanmış ve 14 Mart'ta Sonko ile genel siyasi aftan yararlanarak hapisten çıkmıştı.

44 yaşındaki Faye, sonuçlar resmiyet kazandığında hem ülkenin 5'inci hem de en genç cumhurbaşkanı olacak.