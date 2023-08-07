Dakar

Sonko'nun feshedilen partisi PASTEF'ten yapılan yazılı açıklamada, 30 Temmuz'dan bu yana açlık grevi yapan Sonko'nun rahatsızlanarak acil servise kaldırıldığı kaydedildi.

Muhalif liderin durumuna ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.

Muhalif lider Sonko, 28 Temmuz'da kendisini kaydetmek isteyen jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.

Gözaltındayken 30 Temmuz'da açlık grevine başlayan Sonko, "ayaklanma çağrısı yapmak" suçlamasıyla 31 Temmuz'da cezaevine gönderilmişti.

Karardan kısa süre sonra İçişleri Bakanlığı, liderleri ve yöneticileri aracılığıyla destekçilerine sık sık ayaklanma çağrısında bulunduğu gerekçesiyle PASTEF'in feshedildiğini açıklamıştı.

Bu iki kararın art arda gelmesi sonucu bazı kentler ve Dakar'ın banliyölerinde ufak çaplı sokak eylemleri düzenlenmişti. Sonko'nun belediye başkanlığını yaptığı Ziguinchor kentinde çıkan olaylarda 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Sonko'nun tutuklanmasıyla yaşanabilecek sokak olaylarının önüne geçmek için ülkede mobil veri kesilmiş ve TikTok uygulamasına erişim engeli getirilmişti.

Mobil veri kesintisi, 31 Temmuz'dan bu yana devam ediyor.

Muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da, 2021'de hakkındaki tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

AA