Beşiktaş-Hatayspor karşılaşması izlemeyi heyecanla beklediğim bir maçtı. Beklediğim gibi de seyir zevki yüksek bir maç oldu.

Hatayspor özellikle büyük maçlara iyi hazırlanan bir takım.

Öncelikle maçı anlatmaya başlamadan Beşiktaş’ın sahaya çıktığı 100. yıl formasını çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Beşiktaş’a yakışır mükemmel bir tasarım olmuş. Bu formayla Semih’i A takımda görmekte ayrı bir keyifti.

Maça baktığımızda Beşiktaş’ın her zaman ki oyun planından farklı olarak 4-3–3 dizilişiyle sahada olduğunu gördük. Stoperde verimli olamayan Amartey’in önde yani 6 numarada olması, Amir’in ise Konyaspor’daki gibi oyuna yön verecek şekilde pas organizasyonuyla sorumluluk alması sahaya ve skora olumlu yansıdı. Hal böyle olunca Beşiktaş uzun zamandır görmediğimiz bir hücum organizasyonuyla maça başladı ve Muleka'yla maçın henüz ilk dakikalarında 2 önemli fırsat yakaladı. Muleka son vuruşlarda biraz daha etkili olsa çok daha farklı bir skorla maç sonuçlanabilirdi.

Özetle maçın ilk yarısında hücum sürekliliğiyle oynayan bir Beşiktaş ve pozisyon üretemeyen bir Hatayspor izledik.

Beşiktaş’ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü (Salih) her ne kadar gol olmasa da golün hazırlanışı ve ağlarla buluşma şekli çok şık bir atak organizasyonunun filelere asılma şekliydi. Aynı şekilde 38. dakika da Semih Kılıçsoy’un attığı gol de içeriye yaptığı koşu, oyun zekasını gösteren önemli bir ipucuydu. Bir golcü de olması gereken en önemli özellik budur; pozisyon takibi ve bitiricilik. Semih'te bu ışık fazlasıyla var. Neden bu zamana kadar oynatılmadı büyük kayıp.

Futbolda fiziksel kondisyon kadar mental kondisyon da kazanma alışkanlığı açısından kıymetli. Bu maç 3 puandan öte Beşiktaş’ta uzun zamandır görmediğimiz hücum devamlılığı ve özgüven açısından önemliydi. Sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, seneyi de galibiyetle kapatmış oldu.

Serdar Topraktepe, takıma küçük ama bir o kadar etkili dokunuşlar yaparak bizlere keyifli bir maç izletti. Kendisinin de maç sonu söylediği gibi Beşiktaş’ın A takıma tıpkı Semih Kılıçsoy gibi daha fazla oyuncu kazandırması gerekiyor.

Beşiktaş’ın ise vakit kaybetmeden yeni yıla yeni hocasıyla başlaması şart!