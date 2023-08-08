Bosna Hersek

İlkim değişikliklerinin etkisiyle Avrupa'nın bir yanı kavurucu sıcakla mücadele ederken; Slovenya, İngiltere, Avusturya ve Hırvatistan, yoğun yağış sonrası meydana gelen sellerin sebep olduğu hasarı onarmaya çalışıyor.

İklim değişikleri dolayısıyla oluşan ısı dalgaları, Avrupa'nın birçok bölgesinde rekor sıcaklıkların kaydedilmesine ve orman yangınlarına neden olurken; Slovenya, İngiltere, Avusturya ve Hırvatistan'da, yaz döneminde sellere sebep olan şiddetli yağışlar görüldü.

Avrupa ülkelerinde, yaşanan sel nedeniyle ciddi hasar meydana geldi, bu ülkelerde hasarların giderilmesinin zaman alacağı aktarıldı.

Bosna Hersek ve Sırbistan'da da şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu. Letonya, Polonya, Litvanya ve Finlandiya'da "şiddetli yağış" uyarısı yapıldı.

Slovenya'da hasar 500 milyon avroyu aşabilir

Batı Balkan ve Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovenya topraklarının üçte ikisini, cuma günü başlayan ve etkisini 3 gün sürdüren şiddetli yağışların sebep olduğu sel vurdu.

Yerleşim yerlerinin zarar gördüğü, tarım arazilerinin büyük oranda kullanılamaz hale geldiği ve 6 kişinin hayatını kaybettiği Slovenya’daki sel, 1991'de bağımsızlığını kazanan ülkenin "en büyük doğal afeti" olarak kayıtlara geçti.

Selin neden olduğu hasarın 500 milyon avroyu aşabileceği kaydedilen Slovenya'da ana yollar sel nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, Slovenya ordusu sahada arama kurtarma çalışmalarına katılarak mahsur kalanları helikopter ve botlarla tahliye etti.

Slovenya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı, sel sonrası soysal medya hesabından, ülkedeki yabancı vatandaşlara ve ülkeye seyahat edeceklere, "dikkatli olmaları" yönünde uyarıda bulundu.

İngiltere'de hasar onarma çalışmaları birkaç gün sürebilir

İngiltere'de "bu zamana kadarki en yağışlı altıncı temmuz ayı"nın ardından geçen hafta sonu Galler ve Kuzey İrlanda'yı da içine alan bölgede etkili olan "Antoni Fırtınası" nedeniyle ülkenin bazı kesimleri yoğun yağış ve sert rüzgarların etkisi altına girdi.

Fırtına nedeniyle Kuzey Yorkshire'daki Loftus kasabası, 3 yıl içinde ikinci kez sular altında kaldı. Saatte 125 kilometre hızla esen rüzgar ve şiddetli sağanağın ardından oluşan selden kasabadaki yaklaşık 20 ev etkilendi ve çok sayıda kişi evlerinden tahliye edildi.

Ulaşımın da aksamasına neden olan fırtınanın devirdiği ağaçlar, Exeter ve Penzance arasındaki 160 kilometrelik demir yolunu kapattı.

Antoni Fırtınası'nın yol açtığı hasarı onarma çalışmalarının birkaç gün süreceği açıklandı.

Fırtına nedeniyle Dorset Caz Festivali dahil birçok açık hava etkinliği iptal edildi.

Ülkede bu yıl "üçüncü fırtına" olarak kayıtlara geçen Antoni, adını İngiltere Meteoroloji Ofisinin (Met Office) koyduğu "ilk fırtına" özelliğini taşıyor.

Met Office, 5 Ağustos’ta ülke genelinde "Antoni" adı verilen fırtınanın etkilerinin hissedileceğini belirterek, İngiltere ve Galler'in güneybatısında yılın bu döneminde pek de alışık olunmayan fırtına ve yağmurlarla ilgili "turuncu" uyarı yayımlamıştı.

Hırvatistan'da suların çekilmesiyle hasar ortaya çıktı

Diğer bir AB ülkesi Avusturya'nın güneyindeki Karintiya ve Steiermark eyaletleri de cuma günü başlayan şiddetli yağışlar sonrası toprak kayması ve sele maruz kaldı.

Bölgedeki birçok köyün boşaltılmasına sebep olan selde bir kişi hayatını kaybetti.

Hırvatistan'da da hafta sonu etkili olan şiddetli yağış sonucu sel meydana geldi. Başta başkent Zagreb olmak üzere ülke genelindeki birçok kentte etkili olan yağış sonrası nehirlerin taşması sonucu oluşan sel, Hırvatistan'da maddi hasara yol açtı.

Yerel medya, suların çekilmesinin ardından yol ve köprülerin hasar gördüğü, birçok evin sular altında kaldığı bilgisini paylaştı.

Bosna Hersek ve Sırbistan'da da yağış etkili oldu

Şiddetli yağışlar, Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da da etkili oldu.

Bosna Hersek'te etkisini gösteren şiddetli yağış sonucu başkent Saraybosna sokakları kısa sürede suyla dolarken, trafikte aksamalar yaşandı.

Sırbistan'da ise öğleden sonra etkisini gösteren yağışlara şiddetli rüzgar eşlik etti.

Batı Balkan ülkelerinde hava sıcaklığının gelecek günlerde 32 dereceye kadar yükseleceği kaydedildi.

Letonya ve Polonya'dan vatandaşlara uyarı

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, ülkede fırtına ve yağışın hakim olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Karins, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetkililer, halka yardım etmek ve altyapıdaki hasarı mümkün olan en kısa sürede onarmak için yoğun şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Halkı dikkatli olmaya çağıran Karins, "Fırtına sırasında gereksiz yere evden çıkmayalım." uyarısında bulundu.

Polonya’da da halka gönderilen kısa mesajlarla "dışarı çıkmama ve güvenli yerlerde bulunma" çağrısı yapıldı.

Polonya medyasında, ülkede rüzgarların 70 kilometreye varan hızlara ulaştığı aktarılarak, "mevcut hava durumunun takip edilmesi" yönünde uyarılarda bulunuldu.

Ülkede sıcaklık, 1 haftada 10 dereceye yakın düşüş gösterdi ve yağmurlu hava etkisini sürdürüyor.

Litvanya ve Finlandiya'da hava soğuyacak

Litvanya'da da "gelecek günlerde sıcak havanın yerini gök gürültülü sağanağa bırakacağı" uyarısı yapıldı. Ülkenin özellikle kuzeydoğusunda kasırga ihtimalinden bahsedilerek "şiddetli yağmurun" etkili olacağı kaydedildi.

Pazartesi gününe 31 dereceyle başlayan Finlandiya'da da sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Ülkenin güney kısmında fırtınalar nedeniyle dikkatli olunması gerektiği ve ağaçların devrilebileceği uyarısı yapılıyor.

AA