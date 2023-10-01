İzmir

Anadolu Ajansının 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu ve İzmir Çiğli Havaalanı'nda bugün sona erecek festivalde, Selçuk Üniversitesinin standı da ilgi gördü. Stantta, üniversite-sanayi işbirliğiyle üretilen tüfek ve tabancalar, meraklılarının ilgisine sunuldu.

SÜ Huğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Abdulbaki Ulusoy, üniversitelerinin Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ve 13 firmayla yaptığı protokol kapsamında üretilen silahları, TEKNOFEST İzmir'e getirdiklerini ifade etti.

Üniversite-sanayi işbirliği konusunda örnek olduklarını vurgulayan Ulusoy, "Okulumuz son 3 yıldır mini bir fabrika seviyesinde. Araştırma geliştirme çalışmalarından üretimine kadar biz de öğrencilerimizle aktif olarak üretimin her aşamasında rol alıyoruz." diye konuştu.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yurt İçi Satış Sorumlusu Selçuk Demirel de okulun Türkiye'de bir ilk olduğunu ve öğrencilerin staj yapma imkanının yanı sıra mezun olduklarında kolay şekilde iş bulduklarını ifade etti.

AA