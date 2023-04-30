İSTANBUL AA- Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, dördüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

İlk düzenlendiği 2018 yılından bu yana TEKNOFEST'in paydaşı olan AA, festivaldeki standında temsili muhabirlik deneyimi başta olmak üzere birçok aktiviteyi ziyaretçilere sunuyor.

"Anadolu Ajansı çok önemli bir vazife yürütüyor"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AA'nın etkinlik alanındaki standını ziyaret etti. Selçuk Bayraktar, AA'nın çok önemli bir vazife yürüttüğünü söyledi.

AA'nın ilk yıldan beri TEKNOFEST'in paydaşı olduğunu hatırlatan Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin coşkusunu, misyonunu milletimizle paylaştığınız için bu milletin bir evladı olarak hepinize birer birer teşekkürlerimi iletiyorum. TEKNOFEST 2023, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Festival alanındaki gelişmeler anbean abonelere aktarılıyor

TEKNOFEST'te deneyimli muhabirleri, foto muhabirleri ve kameramanlarıyla yer alan AA ekibi, festival alanındaki gelişmeleri anbean abonelerine aktarıyor.

AA'nın TEKNOFEST İstanbul'da bulunan standı da ilgi görüyor. Stantta ziyaretçilere temsili muhabirlik deneyimi yaşatılıyor. Söz konusu deneyimin yanı sıra stanttaki haber merkezinde de muhabirlerin haber üretim süreçleri anlık olarak izlenebiliyor.

Maket ekranda kamera karşısına geçen ziyaretçiler, AA mikrofonlarıyla sunum yapıyor. Bazı ziyaretçiler de taktıkları kaskla "sıcak bölgede" muhabir olmayı deneyimliyor. Stantta, çocuklara yönelik hazırlanan bilgi yarışması programları ile de AA'nın misyonu ve vizyonu genç kuşaklara aktarılıyor.

AA standında, deneyimli muhabirler ve editörlerce hazırlanan, Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerin derlendiği kitap ve dergi yayınları da bulunuyor.

Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu AA yıllıkları, Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız, Türkiye ve Dünyada 100 Yıl, 100 Yıllık Türkiye, Karabağ Zaferi, Mehmetçik Zaferin Askerleri, Yıllık 2022 gibi AA'nın birçok eseri de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.