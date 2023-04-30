ELAZIĞ AA- Elazığ Hafızlık Eğitimi Derneği tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan ve İçişleri Bakanlığınca desteklenen proje ile Elazığ Hafız İmam Hatip Ortaokulunda bu yıl robotik ve kodlama atölyesi oluşturuldu.

Atölyede okuldaki 150 öğrenci, akademik ve hafızlık eğitiminin yanı sıra bilgisayar, tablet, yapay zeka destekli robotlar ve 3D yazıcı gibi donanımlarla temel seviyede kodlamayı teorik ve uygulamalı olarak öğreniyor.

Projeyle öğrencilerin tasarım odaklı ve analitik düşünme yeteneklerinin ve üretkenliklerinin geliştirilmesi, motor becerilerinin hızlandırılması, takım çalışmasını benimsemeleri, bilişim ve bilgi teknolojilerine yatkınlıklarının artırılması amaçlanıyor.

Proje koordinatörü öğretmen Deniz Özger, AA muhabirine, atölyedeki eğitime heyecanla katılan öğrencilerin bilim ve teknolojiye büyük ilgi duyduğunu gördüklerini söyledi.

Gelişmiş ülkelerde bu tür eğitimlerin okul öncesinde verilmeye başlandığını anlatan Özger, şöyle konuştu:

"Atölyede hem kodlamayı sevdirmek ve kodlamaya alıştırmak hem de bu konudaki hayalleri gerçeğe dönüştürmek amacıyla eğitimler düzenleniyor. Burada aldıkları eğitim sonucunda öğrencilerimizin problem çözme, analitik düşünme ve algoritma beceresi büyük oranda gelişiyor."

Öğrencilerden Ahmet Taha Yümlü, bilim ve teknolojiye ilgi duyduğunu belirterek hafızlık eğitiminin yanı sıra yapay zeka ve robotik kodlama eğitimi aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Atölyede eğlenerek öğrendiklerini dile getiren Yümlü, "Eğitimin sonunda kodlamayla alakalı iyi bir yere geleceğimi düşünüyorum." dedi.

Yümlü, bu konuda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı örnek aldığını belirterek bir gün kendisiyle de tanışmak istediğini söyledi.