İSTANBUL AA- Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, dördüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinliğin paydaşları, açtıkları stantlarla ziyaretçilere çeşitli aktiviteler sunuyor. Hezarfen Hareketi'nin TEKNOFEST'te sunduğu etkinlikler arasında blok kodlama ile robotik eğitimi, sanal gerçeklik deneyimi, 3D kalem ile tasarım, pervaneli araç üretimi, fizik, güç, basınç deneyleri, pil yapımı deneyi, baloncuk deneyleri, solar enerji deneyleri, kum boyama etkinlikleri, zeka oyunları bulunuyor.

"Çocuklara temel seviyede algoritma mantığını gösteriyoruz"

Hezarfen Hareketi Eğitim Koordinatörü Ahmet Fatih Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST İstanbul'da yer alan Hezarfen Hareketi'nin, Hayrat İnsani Yardım Derneği bünyesinde kurulan ve teknoloji okuryazarlığı, üreticiliği alanında ulusal ve uluslararası bilinç uyandırmayı hedefleyen bir sosyal inovasyon olduğunu söyledi.

Uzun, stantlarında robotik kodlama, tasarım ve üretim ile bilim atölyeleri kapsamında birçok eğitim ve etkinlik düzenlendiğini aktararak, "Robotik kodlama setlerimizle çocuklara temel seviyede algoritma mantığını gösteriyoruz. Tasarım üretim atölyemizde 3D kalem ve 3D yazıcılarımızla çeşitli aktiviteler sunuyoruz." diye konuştu.