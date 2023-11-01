Saraybosna

AA muhabiri Semir Sejfovic, gerçekleri kamuoyuna aktarmak amacıyla gittiği ve 19 gün kaldığı bölgede Kudüs, Ramallah, Nablus, Cenin ve Eriha gibi kentlerinden yayın yaparak Filistin'de yaşadıklarını ve gazetecilik tecrübelerini Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki meslektaşıyla paylaştı.

Sahada birçok zorlukla karşılaştığını aktaran Sejfovic, "Amacımız sadece gerçeği göstermekti. Gazze'de uçaklarla yapılanlar, Batı Şeria'da karadan yapılıyor. 12'den fazla cenazeye katıldım. Aralarında İsrail'in saldırılarında ölen 4 çocuk vardı. Kameralar Gazze'ye dönükken benzer ve hatta aynısı Batı Şeria'da da yaşanıyor." diye konuştu.

Sejfovic, bölgede akreditasyonlarını alır almaz İsrail kanalları aracılığıyla ne hakkında yayın yapıp yapamayacakları yönünde "bilgilendirildiklerini" söyleyerek "Bizler gözlerimizle gördüklerimize tanık olmaya gittik." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Gazze'deki saldırıları en büyük savaşlardan biri"

İsrail'in Sderot ve Askalan kentlerinde de bulunduğunu anlatan Sejfovic, "Orada silahlanmış İsrail askerleri mevcut. Bir tepeden İsrail'in Gazze'yi sürekli nasıl bombaladığına şahit oluyorsunuz. İsrail kara operasyonu için hazırlanıyor ancak bir şeylerin planlandığı gibi gitmediği aşikar." değerlendirmesini yaptı.

Sejfovic, şöyle devam etti:

"Gazze'deki meslektaşlarımdan gelen görüntüler İsrail'in hedefinde kadın, çocuk, hastane ve doktorların olduğunu gösteriyor. Kızılhaç yetkilileriyle görüşme şansı da buldum. Onlar 4 doktorun yaşamını yitirdiğini söyledi. Batı Şeria'da, Nablus'ta bilerek sağlık ocakları vuruldu. Sağlık çalışanları ile gazeteciler de hedef oldu. Bazı gazeteciler ise tehdit mesajları aldı."

İsrailli yerlilerin medyaya karşı son derece olumsuz davranış sergilediğini söyleyen Sejfovic, hepsinin silahlı olduğunu belirtti.

Semir Sejfovic, Gazze'deki insanların insani yardım olmadan susuz, elektriksiz ve açlık içerisinde kapalı kaldığını vurgulayarak "Oradaki insanların Batı ülkeleri ve medyasının büyük desteğini alan silahlı güce karşı yapabilecekleri bir şeyleri yok. İsrail'in Gazze'deki saldırıları en büyük savaşlardan biri. Hayatını kaybeden masum insanların yanında buradaki en büyük kurban 'gazetecilik ve gerçeklik'." dedi.

"Batı Şeria'da çocuklar öldürülüyor"

Filistin halkının kendilerini terk edilmiş hissettiklerini aktaran Sejfovic, "Filistinliler oldukça misafirperver bir halk ancak hepsinde korku var. Batı Şeria'da çocuklar öldürülüyor. İsrail askeri geceleri insanların evlerine silahlı giriyor." diye konuştu.

AA muhabiri Sejfovic, Ukrayna'da da bulunduğunu anımsatarak "Ukrayna ve Filistin'de sivillerin öldürülmesi ne yazık ki medya ve uluslararası toplumun ikiyüzlülüğünü gösterdi. Bir yanda Rusya'ya yaptırım uygulayan, tamamen izole eden bir Batı varken diğer yanda İsrail'i yücelten, kurban resmi çizen bir Batı var." ifadelerini kullandı.

Filistin ve İsrail çatışmasında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Sejfovic, sözlerini şöyle bitirdi:

"Filistin halkına kimse yardım edemiyor. Savaş suçlularına ilişkin kanıtlar da var. Filistinlilere yapılanlar bu zamana kadar Avrupa'dan Latin Amerika'ya, Orta Doğu'dan Ukrayna'da tanık olduğum en insanlık dışı durum. Bir dönem Ukrayna'da gerçek, ölenlerin uluslararası medya tarafından bir sayıya dönüştürülmesiydi. Filistin ise insanlığın öldüğü yer."