Şırnak

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda basına kapalı gerçekleştirilen törende, şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek, katafalka konuldu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Yıldırım'ın cenazesi, defnedilmek üzere Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesine uğurlandı.

Törene, şehidin yakınları, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkan Vekili Zafer Kuran, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve askerler katıldı.

Şehit Yıldırım için Uzungeçit beldesi meydanında da bir tören yapıldı.

Kılınan namaz ve helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi beldedeki asri mezarlıkta defnedildi

AA