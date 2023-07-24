Ankara

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle gündeme getirilen "Suriyeli babanın eşini ve çocuğunu zorla sınır dışı ettiler" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, "16 Temmuz 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Başkanlığına bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edilen Suriye uyruklu K.A. isimli yabancı kadının eşinden boşandığı, refakatinde bir çocuğu bulunduğu, ülkesine gönüllü geri dönüş talebinde bulunması üzerine 18 Temmuz 2023 tarihinde Akçakale Kara Hudut Kapısı'ndan gönüllü olarak çıkış yaptığı tespit edilmiştir. Suriye uyruklu K.A. isimli kadının ülkesine gönüllü dönüşü sonrasında Geri Gönderme Merkezine gelen bir şahsın eşi ve çocuğunun zorla sınır dışı edildiği gerekçesiyle taşkınlık çıkardığı, çevrede bulunan bir yabancı tarafından gizli çekilen video kaydının provokasyon amacıyla sosyal medyada servis edildiği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

"Yılın ilk 6 ayında 9 bin 852 şirket kapandı" iddiası

"Yılın ilk 6 ayında 9 bin 852 şirket kapandı" haberlerinin manipülasyon içerdiğine yer verilen bültende, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin (TOBB) her ay yayımladığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi verilerine göre, 2023'ün ilk altı ayında kapanan şirket sayısının 9 bin 852 iken yeni kurulan şirket sayısının 65 bin 118 olduğu bildirildi.

Bu verilere göre 2023'ün ilk altı ayında kurulan şirket sayısının, kapanan şirket sayısından yaklaşık 6 kat daha fazla olduğunun görüldüğüne işaret edilerek, sadece haziranda kurulan şirket sayısının 9 bin 656'yı bulduğu ve bu sayının neredeyse ilk 6 ayda kapanan şirket sayısına ulaştığı kaydedildi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Çankırı Obüs Fabrikası Katar'a satıldı" iddiası

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve FETÖ'nün sosyal medyadaki propaganda hesaplarından organize biçimde paylaşılan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Çankırı Obüs Fabrikası Katar'a satıldı" iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, iddiaların aksine Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine (MKE) ait Çankırı Silah Fabrikası'nın herhangi bir ülkeye satışının söz konusu olmadığı, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Diyanet'in ezan sesinin artırılması talimatı verdiği iddiası

Bültende, "Diyanet, turistlere İslam'ı tanıtma genelgesi yayımlayarak ezan sesinin artırılması talimatı verdi" iddiası da yalanlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 14 Kasım 2019'da yayımlanan "Cami Hizmetlerinde Verimliliğin Artırılması Genelgesi"nde, hoparlörle okunan ezan ve selalarda ses düzeyinin ortalama 70-85 desibel arasında olmasının uygun görüldüğü aktarılan bültende, "Diyanet İşleri Başkanlığının 11 Temmuz 2023 tarihli Merkezi Ezan ve Vaaz Sistemi konulu genelgesinde ezan sesinin artırılmasına ilişkin herhangi bir talimat bulunmamakla birlikte, 'Yaz ayları sebebiyle vatandaşların kapı ve pencereleri açık konumda tutması göz önünde bulundurularak cihazların ses düzeyinin ortalama 70-85 dB arasında uygun bir seviyede tutulmasına özen gösterilmesi' ibaresi yer almaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yangın göletinin kuruduğu iddiası

"Hatay Belen'de Sulukoluk mevkisindeki yangın göleti kuruduğu için helikopterler göletten su alamıyor" iddiasının da yalandığı bültende, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu gölet, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından tesis edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde su kaynaklarına uzak orman içi alanlarda toplam 4 bin 630 adet yangın havuzu ve göleti tesis edilmiş olup, havuz ve göletlerin yaz mevsimi öncesinde tüm bakımları titizlikle yapılmıştır. Hatay Belen'de devam eden orman yangını bölgesinde helikopterler ve kara araçları, OGM tarafından tesis edilen yangın havuzlarından sorunsuz şekilde su takviyesi yaparak yangın söndürme çalışmalarını sürdürmektedir."

"İnternet siteleriyle kişisel bilgilerinizi paylaşmayın"

BOTAŞ'ın logosu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafıyla paylaşılan, "6 bin 500 TL'lik yatırım" ilanının dolandırıcılık amaçlı olduğu belirtilen bültende, "Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) adı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak 'yatırım fırsatı', 'ek gelir' gibi başlıklarla yayımlanan ilanlar 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık girişimidir. Bu ve benzeri internet siteleriyle kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız. Dijital mecralarda, 'para kazandırma' vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

AA