ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasının daimi şefi Ender Sakpınar yönetiminde, usta rejisör Murat Atak’ın sahneye taşıdığı anlatımlı konser, Ebru Kemalbay Eren yönetimindeki Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik Korosu ve Devlet Opera ve Balesi’nin değerli konuk sanatçıları Nurdan Küçükekmekçi ve Ayhan Uştuk eşliğinde gerçekleşti. Konserin anlatımlı bölümlerinin metin düzenlemesini dramaturg Şafak özen üstlenirken, Şehir Tiyatrosu sanatçıları Gonca Yakut, Devrim Özder Akın, Çiğdem Altuğ, Özlem Boyacı, Mete Ayhan, Sinan Demirer ve Sermet Yeşil anlatımları ile etkileyici bir performans sergilediler.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılına yakışan gecede, Eskişehir Senfoni Orkestrası, değerli Türk bestecilerimizin eserlerinden, marşlar, türküler ve şarkılardan oluşan renkli bir repertuvar sundu. Şehir Tiyatroları sanatçıları ise, Cumhuriyetin kuruluş yıllarından anlatılar, Nutuk’tan ve Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanından bölümleri seslendirerek gecenin anlam ve önemine vurgu yaptılar. Anadolu üniversitesi Gençlik Korosu ve Devlet Opera ve balesinin değerli konuk sanatçılarının performansı göz doldurdu.

Salonun tamamını dolduran ve bayrak sallayıp, alkış tutarak konsere eşlik eden Eskişehirli Cumhuriyet sevdalısı vatandaşların coşkusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün güzel ülkemizi emanet etmek istediği Türk Milletini işaret eder nitelikteydi.

Eskişehir protokolünün de yoğun ilgi gösterdiği konserde Eskişehirli Kuvvet Komutanları, Belediye Başkanları, Milletvekilleri, Cumhuriyetimize yakışır bir birliktelikle konseri bir arada izlediler. Konser sonunda Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen sahneye çıkarak Eskişehirli vatandaşları selamladılar ve sanatçılara plaketlerini takdim ettiler.

Göreve yeni başlamasıyla birlikte kültür sanata olan ilgisi ile dikkatleri çeken Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy salonun tüm coşkusunu Eskişehirlilerle beraber yaşadı ve Konserin sonunda yaptığı konuşmada “19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan kurtuluş mücadelesi, büyük mücadeleler, büyük zorluklarla bu günlere kadar geldi. Bu akşam ne büyük zorluklarla bu mücadelenin verildiğini bir kez daha hatırladık. Bugün bu bayrak altında özgürce yaşıyorsak bunu bu ülkenin kuruluşunda emeği olan Gazi Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” sözleri ile duygularını dile getirdi.

Konserin ev sahipliğini üstlenen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Eskişehirlilere seslenerek “Hepinizin çok iyi bildiği bir gerçek var; Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi deyişiyle de söylediği gibi, “En Büyük Eserim Cumhuriyettir.” Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyeti ömrümüzün sonuna kadar müdafaa edeceğiz, koruyacağız ve yücelteceğiz” sözleri ile geceye damga vurdu.