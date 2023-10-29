ESKİŞEHİR

Cumhuriyetimizin 100. Yılını birbirinden özel etkinliklerle kutlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda ülkemizin yetiştirdiği çok önemli sanatçılardan ünlü Ressam Ergün Başar’ın “Atatürk: İz Bırakan İlkler” Daimi Sergisi, Tarihi Odunpazarı Bölgesinde bulunan Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi Ergun Başar Portre Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Düzenlenen açılış törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, bürokratlar, akademisyenler, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta konuşan Başkan Büyükerşen, Cumhuriyetimizin 100. yılında çok anlamlı bir sergiyi Eskişehirliler ile buluşturduklarını belirterek, birbirinden güzel eserleri ortaya çıkaran Ergün Başar’a da teşekkürlerini sundu. Büyükerşen, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum. Bu anlamlı sergiyi mutlaka herkes gelip görmeli.” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Başkan Büyükerşen, milletvekilleri, Ergün Başar ve davetliler eserleri birlikte incelediler.

Sergide Cumhuriyetimizin 100. Yılı onuruna Gazi Mustafa Kemal Atatürk portrelerinin yanı sıra Cumhuriyet'e hizmet etmiş, modern Türkiye'nin adını dünyaya duyurmuş şahsiyetlerin de portreleri yer alıyor.