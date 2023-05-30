İSTANBUL- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında 10 oyun gösteriminin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları gibi 25 farklı etkinlik gerçekleştirildi.

Frankfurt Gallus Tiyatrosu’nda Savaş Dinçel’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği “Uçurtmanın Kuyruğu” oyunuyla gerçekleşen açılışa; Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Kültür ve Turizm Ataşesi Ahmet Alemdar, Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Franfurt İl Meclisi Başkanı Hilime Arslaner, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, Hessen Milletvekili Turgut Yüksel ile Frankfurt Meclisi Üyesi Hüseyin Sıtkı,

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başkanı Kamil Kellecioğlu’nun yanı sıra Şehir Tiyatroları sanatçıları Zihni Göktay, Hikmet Körmükçü, Engin Gürmen katıldı.

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, festivalin Hessen eyaletinin kültür ve sanatına ciddi bir katkıda bulunduğunu, bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Festival, İkinci Gününde Engin Gürmen ve Barış Dinçel Söyleşisiyle Devam Etti

Festivalin ikinci gününde sahnelenen Alexander Galin’in yazdığı ''Gidiş Dönüş Moskova (Retro)'' oyununun yönetmeni Engin Gürmen ve dekor tasarımcısı Barış Dinçel ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Seyirciler, oyunun ardındaki yaratıcı süreç hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Yönetmen Engin Gürmen ve Barış Dinçel, oyunun oluşum sürecini, ilham kaynaklarını ve hikâyenin arkasındaki anlamı açıkladı. Söyleşi, geniş bir katılımla gerçekleşti.

HABER: MERVE ELÇİ