İSTANBUL - Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar sanattan spora birçok alanda gençlerimiz için projeler oluşturduk. Gençlerimizin rekabet içerisinde güzel vakit geçirebilmeleri için espor turnuvamızı düzenledik. Gençlerimizin kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra eğlenmelerini de önemsiyoruz. Turnuvamızın sonunda kazanan genç kardeşlerimizi de ödüllendireceğiz. Turnuvamızın ilk karşılaşmasını gerçekleştirdiğimiz milli futbolcumuz Ogün Temizkanoğlu’na, TRT Spor Sunucusu Yasin Dallı’ya ve turnuvaya ilgi gösteren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlar için var gücümüzle çalışmaya ve daha güzel projeler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Gençlerle yapılan her projeyi değerli buluyorum”

Turnuvaya katılan ve ilk maçı Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile oynayan Ogün Temizkanoğlu ise yaptığı değerlendirmede, “Gençlerle yapılan her projeyi değerli buluyorum. Genç nesilleri bir araya getiren, birlikte bir şeyler yapmaya teşvik eden çalışmaları destekliyorum. Böyle güzel bir organizasyonda gençlerle bizi buluşturan Sultanbeyli Belediyesine teşekkür ediyorum.” dedi.

Ayrıca program da Teknofest 2023’te Afet Yönetimi kategorisinde Türkiye 2.si olan Turay Havacılık takımına Girişimcilik Ofisi kullanım sertifikası Belediye Başkanı Hüseyin Keskin tarafından verildi.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ