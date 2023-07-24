İSTANBUL - Şefkateli Mağazası’nın raflarında bağışçıların verdiği sıfır ürünler yer alıyor. Karadolap Mahallesi Whitehill Alışveriş Merkezi’nde bulunan mağaza, her yaştan ihtiyaç sahibi kadın, erkek ve çocukların giyim ihtiyacını karşılıyor. Şefkateli Mağazası’nda aylık yaklaşık 4 bin 925 ihtiyaç sahibi aileye kıyafet veriliyor. İhtiyaç sahipleri, kendilerine tanımlanan kredi karşılığında ayakkabıdan çoraba, kadın kıyafetlerinden erkek kıyafetlerine, çocuk kıyafetinden bebek kıyafetlerine kadar çok farklı çeşitte giyim eşyasını mağazadan temin edebiliyor. Bu arada raflarda çocuklar için oyuncaklar da bulunuyor. Şefkateli Mağazası’nda ihtiyaç sahibi ailelere yazlık ve kışlık olmak üzere senede iki kez giyim yardımı yapılıyor.

“İhtiyacın Varsa Al, İmkanın Varsa Bırak”

Şefkateli Mağazası’nda ayrıca “İhtiyacın Varsa Al, İmkanın Varsa Bırak” başlığı altında bir dayanışma sepeti bulunuyor. Bu sepetle de hayırsever vatandaşların bıraktıkları, kullanılabilecek durumda olan çeşitli giyim eşyaları ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Vatandaşlar memnun

Mağazadan kendileri ve çocukları için giyim eşyası alan vatandaşlar özellikle Başkan Deniz Köken’e ve çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür ediyor. Her türlü giyim ihtiyaçlarını rahatlıkla temin ettiklerini belirten vatandaşlar mağazadan mutlu bir şekilde ayrılıyor.

HABER: MERVE ELÇİ