İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, ilçedeki özel bireyler ve aileleri için kültür gezisi düzenledi. Aileleriyle birlikte Panorama Müzesi, Art İstanbul Feshane ve Miniatürk gibi müzeleri ve İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı yakalayan çocuklar, güzel bir gün geçirdi. Rehberlerin de özel bireylere eşlik ettiği gezide katılımcılar, gittikleri yerlerin tarihini dinleme fırsatı da buldu. Yemek ikramıyla son bulan etkinliğe katılan özel bireyler ve aileleri, kendilerine her fırsatta destek veren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

HABER: SELÇUK BULUT