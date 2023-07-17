HABER: DİNÇER KARACALAR



4.sü düzenlenen konserin geliri depremzede çocuklara bağışlanacak olan gecede Nüket Duru, Fatih Erkoç, Bora Gencer, İpek Açar, Gülyanag Mammadova, Murat Kekilli, Tayfun, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Ozan Orhon, Tarık, Metin Akyol, Bekir Ünlüataer sahne aldı. Gecenin sunuculuğunu ise Zeynep Kasımoğlu üstlendi.



Arkadaşları ile de buluşup hasret gideren güzel sunucu Şebnem Demir yoğun programı nedeni sadece yardım konserini katılıp denize dahi giremeden Bodrum’dan ayrıldı.

