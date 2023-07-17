HABER: DİNÇER KARACALAR

4.sü düzenlenen konserin geliri depremzede çocuklara bağışlanacak olan gecede Nüket Duru, Fatih Erkoç, Bora Gencer, İpek Açar, Gülyanag Mammadova, Murat Kekilli, Tayfun, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Ozan Orhon, Tarık, Metin Akyol, Bekir Ünlüataer sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu ise Zeynep Kasımoğlu üstlendi.

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ve hassasiyeti ile bilinen @estecante kurucusu güzelli mentörü Şebnem Demir bu kez de bora gencerin gelirini depremzede çocuklara bağışladığı yardım konserine katılmak için Bodruma gitti. Arkasındaşları ile de buluşup hasret gideren güzel sunucu yoğun programı nedeni ile denize dahi giremeden Bodrum ayrıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Çağdaş Holding ,Midtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi konsere destek sağlayan bir çok kurumların katkılarıyla ve Uluslararası pek çok sosyal sorumluluk çalışmasına imza atan Nurdan Tol - NTOL İletişim Danışmanlığın’da gerçekleşti, gecede; geçmişten günümüze vefat eden tüm değerli sanatçılar anılarak, Türk müziğinin klasikleşmiş kült şarkıları seslendirdi