BERLİN

Vilnius’ta düzenlenecek zirve öncesi liderler açıklama yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım" açıklamasına Almanya Başbakanı Scholz'dan yanıt geldi. Berlin'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Scholz, İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili konuştu.

Scholz, "İsveç, NATO üyeliğinin tüm şartlarını yerine getiriyor. Diğer soru, onunla bağlantılı olmayan bir soru ve bu yüzden bağlantılı bir mesele olarak görülmesi gerektiğini düşünmüyorum."dedi.

HABER:DUHA SENA OSKAY