İSTANBUL- Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümüne liderlik eden Schneider Electric, uluslararası çapta prestijli yayın kuruluşu TIME’ın geleceği şekillendiren şirketleri belirlediği TIME100 En Etkili Şirketler listesinde yer aldı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen liste kapsamında TIME, kendi sektörlerinden en güçlü adayları belirledi ve uluslararası çapta araştırmaya katkı sağlayan uzmanlar ve muhabirlerden oluşan bir ağın bu şirketler kapsamında görüşlerini derledi. Ardından TIME editörleri her bir adayı etki, yenilik, tutku ve başarı gibi temel faktörlere göre değerlendirdi. Böylece, geleceğe yönelik sorumluluk alan ve dünya için fayda sağlayan 100 öncü kurumdan oluşan liste oluşturuldu.

TIME100 En Etkili Şirketler listesinde gösterilen Schneider Electric, enerji yönetimi alanında Fortune 500'de yer alan şirketlerin %40'ı ile çalışarak büyük şirketlerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarına yardımcı oluyor.

Schneider Electric Sürdürülebilirlik Kıdemli Başkan Yardımcısı Steve Wilhite, "Sürdürülebilirlik işimizin temelini oluşturuyor ve yenilikçi ürün ve çözümlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici bir rol üstleniyoruz. Yazılım ve hizmet sağlayıcı şirketlere yaptığımız yatırımlar ve satın almalarla, 2025 yılına kadar müşterilerimizin operasyonlarında 800 milyon ton karbon emisyonu tasarrufu sağlama hedefine ulaşmalarına destek oluyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın takdir edilmesi ve TIME100 En Etkili Şirketler listesinde yer almak tüm Schneider Electric topluluğu için büyük bir gurur ve mutluluktur" şeklinde konuştu.

TIME İcra Kurulu Başkanı Jessica Sibley ise " TIME100 En Etkili Şirketler listesi, şirketlerin değişim için bir aracı olabileceğini gösteriyor. Bu liste yapay zekadan modaya çok çeşitli sektörleri temsil eden ve dünyayı şekillendiren yenilikçi şirketleri ve vizyoner liderleri görünür kılıyor" dedi.

HABER: EMİR YÜCEL