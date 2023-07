İSTANBUL- Dijital iş hizmetleri ve müşteri deneyimi alanında dünya liderlerinden Teleperformance, 72 ülkedeki faaliyetleriyle iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen Great Place to Work® - Harika İş Yeri Sertifikası aldığını duyurdu. 2022 yılına göre 8 ülkede daha bu sertifikayı almaya hak kazanan Teleperformance, kendi rekorunu da kırarak Great Place to Work sertifikası aldığı ülke sayısını üç yıl üst üste artırmış oldu.

Çalışanların %99’u “Harika bir İşyeri”nde çalışıyor

Bu sertifika ile şirketin dünya genelindeki 410.000 çalışanından %99’u artık “Great Place to Work®- Harika bir İş Yeri” sertifikasına sahip bir iş yerinde çalışıyor. Great Place to Work Enstitüsü tarafından her yıl yapılan ankete bu yıl 220.000’in üzerinde Teleperformance çalışanı katıldı. Çalışanlar, gizlilik yaklaşımıyla yürütülen anket kapsamında işverenlerini hakkaniyet, güvenilirlik, gurur, saygı, yenilikçilik, dürüstlük, liderlik davranışı ve destekleyici yaklaşım konularında değerlendirdi. Teleperformance çalışanlarının büyük çoğunluğu, şirketin çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik inisiyatiflerinin yanı sıra şirketin mesleki başarılarını destekleyici yaklaşımına ilişkin olumlu görüş bildirdi. Teleperformance ayrıca, işveren mükemmeliyeti konusunda bağımsız olarak değerlendirilmesi nedeniyle önemli bir gösterge olan Güven Endeksi’nde, dünya genelinde 100.000’den fazla çalışanı olan şirketler için en yüksek puanlardan biri olan 79 puan almayı başardı. İş yeri kültürü ve çalışan deneyiminin ölçümü alanında dünya çapında yetkin bir kuruluş olan Great Place to Work®’ün yıllık olarak düzenlediği sertifika programı, titiz metodolojisi ve çalışanlardan alınan bağımsız geri bildirimler nedeniyle dünya çapında güvenilir bir sertifika olarak biliniyor.

“Sertifikalar, güçlü kurum kültürümüzün bir sonucu”

Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, “ ‘Çeşitlilik’ ve ‘kapsayıcılık’ odağıyla hareket eden bir firma olarak çalışanlarımızın deneyimi bizim en önemli önceliklerimiz arasında geliyor. Yeniden tasarladığımız çalışan deneyimi modelinde işe alımdan işbaşı eğitimlerine, performansı destekleyen kişisel gelişim koçluklarından liderlik programlarına kadar tüm süreçlerimiz takdir ve ödüllendirme önceliğimiz ile dijital olarak ilerliyor. “Gücümüz teknoloji, odağımız insan” diyoruz. Teknoloji çözümlerimizi çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırmak, gelişimlerini hızlandırmak, katmadeğerli hizmet vermeye odaklanabilmek amacıyla kullanıyoruz. Başarıya ulaşmanın en önemli anahtarının çalışanlarımızı dinlemekten, geribildirimlerine hızla aksiyon alarak onların memnuniyetlerini ve etkileşimlerini düzenli olarak takip etmekten geçtiğine inanıyoruz. Teleperformance’ta farklı kültürlerden birçok insan uyum içinde çalışıyor. Bizi çok dilli müşteri deneyimi hizmetlerinde Türkiye’de zirveye taşıyan güçlü yanlarımızdan biri, çalışanlarımız ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu güçlü kurum kültürümüz. Great Place to Work sertifikasının çalışanlarımızın değerlendirmeleriyle alınmış olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Ülkemize, insanımıza ve müşterilerimize fark yaratan hizmetler sunarak, çıtayı her zaman daha da yükseğe koymaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

HABER: EMİR YÜCEL